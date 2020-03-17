Вт, 17.03.2020
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  • Спасается от коронавируса? Лайма Вайкуле разместила позитивное видео

Спасается от коронавируса? Лайма Вайкуле разместила позитивное видео

Латвийская певица Лайма Вайкуле разместила в социальных сетях забавное видео, на котором гуляет в лесу вместе с собаками.

В то время как большинство знаменитостей обсуждают тему коронавируса, Вайкуле решила поделиться чем-то более позитивным.

На ролике запечатлено, как звезда гуляет со своими собаками Бучем и Эми в парке Рагаскапа.

"Поздравляем всех с первым снегом в марте!" - сказала певица на видео.

Кадры прокомментировала звездная коллега Лаймы Татьяна Лазарева:

"Держись, дорогая!" - написала она. 

Напомним, в Латвии объявлен режим чрезвычайной ситуации. По состоянию на 16 марта инфицированных уже 34. С 17 марта Латвия закрывает международное пассажирское сообщение.

Подробнее о ситуации в Латвии и мире читайте здесь

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