Спасается от коронавируса? Лайма Вайкуле разместила позитивное видео

В то время как большинство знаменитостей обсуждают тему коронавируса, Вайкуле решила поделиться чем-то более позитивным.

На ролике запечатлено, как звезда гуляет со своими собаками Бучем и Эми в парке Рагаскапа.

"Поздравляем всех с первым снегом в марте!" - сказала певица на видео.

Кадры прокомментировала звездная коллега Лаймы Татьяна Лазарева:

"Держись, дорогая!" - написала она.

Напомним, в Латвии объявлен режим чрезвычайной ситуации. По состоянию на 16 марта инфицированных уже 34. С 17 марта Латвия закрывает международное пассажирское сообщение.