Спасается от коронавируса? Лайма Вайкуле разместила позитивное видео

Латвийская певица Лайма Вайкуле разместила в социальных сетях забавное видео, на котором гуляет в лесу вместе с собаками.
В то время как большинство знаменитостей обсуждают тему коронавируса, Вайкуле решила поделиться чем-то более позитивным.
На ролике запечатлено, как звезда гуляет со своими собаками Бучем и Эми в парке Рагаскапа.
"Поздравляем всех с первым снегом в марте!" - сказала певица на видео.
Кадры прокомментировала звездная коллега Лаймы Татьяна Лазарева:
"Держись, дорогая!" - написала она.
Напомним, в Латвии объявлен режим чрезвычайной ситуации. По состоянию на 16 марта инфицированных уже 34. С 17 марта Латвия закрывает международное пассажирское сообщение.
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