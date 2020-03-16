Пн, 16.03.2020
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В ресторане Hersburger в Старой Риге возник пожар

Фото очевидца

ФОТО: Aculiecinieka foto

В понедельник, 16 марта, в расположенном в Старой Риге ресторане быстрого питания Hersburger произошел пожар. Обошлось без жертв.

Директор по развитию бизнеса Hesburger Иева Салмела рассказала LETA, что площадь пожара в ресторане Hesburger на улице Вальню 31/33 была небольшой.

"Клиенты и персонал были оперативно эвакуированы, пострадавших нет. На место ЧП тут же прибыла Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD). Работы по тушению уже завершены, пожар ликвидирован. Причина пожара выясняется", - добавила Салмела.

VUGD сообщает, что звонок на улицу Вальну поступил в 19.50. В подвале трехэтажного дома горел мусор на площади 0,5 квадратных метра.

В 20:16 пожар был локализован. Из здания эвакуировали 15 человек. В ЧП никто не пострадал, подтвердили в VUGD.

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