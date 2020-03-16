В ресторане Hersburger в Старой Риге возник пожар

В понедельник, 16 марта, в расположенном в Старой Риге ресторане быстрого питания Hersburger произошел пожар. Обошлось без жертв.
Директор по развитию бизнеса Hesburger Иева Салмела рассказала LETA, что площадь пожара в ресторане Hesburger на улице Вальню 31/33 была небольшой.
"Клиенты и персонал были оперативно эвакуированы, пострадавших нет. На место ЧП тут же прибыла Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD). Работы по тушению уже завершены, пожар ликвидирован. Причина пожара выясняется", - добавила Салмела.
VUGD сообщает, что звонок на улицу Вальну поступил в 19.50. В подвале трехэтажного дома горел мусор на площади 0,5 квадратных метра.
В 20:16 пожар был локализован. Из здания эвакуировали 15 человек. В ЧП никто не пострадал, подтвердили в VUGD.