В ресторане Hersburger в Старой Риге возник пожар

Директор по развитию бизнеса Hesburger Иева Салмела рассказала LETA, что площадь пожара в ресторане Hesburger на улице Вальню 31/33 была небольшой.

"Клиенты и персонал были оперативно эвакуированы, пострадавших нет. На место ЧП тут же прибыла Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD). Работы по тушению уже завершены, пожар ликвидирован. Причина пожара выясняется", - добавила Салмела.

VUGD сообщает, что звонок на улицу Вальну поступил в 19.50. В подвале трехэтажного дома горел мусор на площади 0,5 квадратных метра.