Что такое генерические медикаменты и почему они выгодны для пациентов?

В публичном пространстве можно было услышать разные мнения на эту тему, в том числе и о генерических, или свободных от патентов, медикаментах, которые теперь начнут выписывать все большему числу пациентов.

Латвийская Ассоциация генерических медикаментов разъясняет, что такое генерические медикаменты, отличаются ли они от оригинальных медикаментов и в чем будет заключаться выгода для пациента при их использовании.

"При внесении значимых изменений на уровне государства возникает много неясных моментов. Поэтому мы, как ассоциация, хотим развенчать мифы и непонятные моменты в связи с использованием, составом и качеством генерических медикаментов, способствуя информированности пациентов о генерических медикаментах и их равноценной эффективности.

Использование в лечении генерических медикаментов является решением на пути к финансово устойчивому здравоохранению.

Кроме того, это будет способствовать более широкой доступности медикаментов для пациентов, ведь цены на генерические медикаменты на 20 – 90 % ниже расходов на оригинальные медикаменты", – подчеркивает председатель Латвийской Ассоциации генерических медикаментов Эгилс Эйнарс Юршевицс.

Что такое генерические медикаменты?

Это медикаменты, содержащие то же активное вещество в такой же дозе или концентрации, как и соответствующие оригинальные препараты. Это значит, что генерические медикаменты взаимозаменяемы и по химическому составу идентичны оригинальным лекарствам. Различия между генерическими медикаментами и оригинальными лекарствами могут заключаться лишь в форме, размере и цвете таблеток.

Почему генерические медикаменты дешевле оригинальных лекарств?

Потому что генерические медикаменты могут появиться на рынке только тогда, когда закончится срок действия патента на оригинальное лекарство.

Поскольку генерические медикаменты основаны на уже разработанной ранее формуле, расходы на исследования и производство, в сравнении с оригинальными лекарствами, оказываются значительно меньше, позволяя понизить и цену продажи.

Как обеспечивается контроль качества генерических медикаментов?

Как и на оригинальные лекарства, производителю следует предоставить отчет о биоэквивалентности генерических медикаментов, подтверждающий соответствие конкретного лекарства предъявленным требованиям качества, безопасности и эффективности, Государственному агентству лекарственных средств.

Эти требования столь же строгие, как и для оригинальных лекарств.