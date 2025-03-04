Производители и любители электронных сигарет, или так называемых "вейпов", часто утверждают, что эти устройства безопаснее обычных сигарет, поскольку не содержат табачных продуктов. Нередко их даже рекомендуют как способ отказаться от курения. Однако достоверность этого мнения вызывает сомнения - результаты нового исследования, которое вскоре будет опубликовано и в котором сравнивается влияние обоих видов сигарет на здоровье, показывают, что курильщикам "вейпов" также грозят серьезные проблемы со здоровьем.