"Я умоляла не оставлять меня с ней". Травматический опыт в Рижском роддоме - что делать?

"Я вцепилась в руку доктора и умоляла не оставлять меня с ней". Речь идет об акушерке Рижского роддома, о жестокости которой написала роженица в открытом письме, опубликованном "Маминым клубом".
RUS.TVNET связался с администрацией Рижского роддома и Инспекцией здравоохранения с целью разобраться, как действовать в подобных ситуациях.
Крик души одной мамы как предупреждение для других
События, описанные роженицей, произошли 5 ноября 2019 года в Рижском роддоме. Приводим отрывки из письма молодой мамочки (с полной версией можно ознакомиться по ссылке):
"Я знаю, роды - это непростой процесс, но есть сотрудник Рижского роддома, который намеренно делает его еще более сложным, болезненным, травматичным.
Хочу сразу отметить профессионализм и чуткость персонала на 3-м, 4-м, 5-м, 7-м этажах.
Всего за беременность я была 3 раза в роддоме - 2 недели до и 1 неделю после родов - и до сих пор в шоке только от поведения конкретной акушерки.
5 ноября в 37 недель беременности я поступила в родовое отделение, в 20:00 ко мне зашла врач и констатировала раскрытие 5-6 см, затем зашла ОНА. Я была очень оптимистично настроена, но она сразу что-то недовольно буркнула и спросила, собираюсь ли я делать эпидуральную анестезию. Я сказала, что не собиралась, но она заявила, чтобы я даже не думала, что это будет мой лучший подарок себе. К 22 часам приехала моя доула, и мы начали искать удобные положения, в которых легче переносить схватки.
Зашла акушерка и сказала, что мне надо поменять одежду: та, которая на мне, ей не нравится. Я показала ей, что у меня есть, это тоже ей не понравилось, она отругала меня за отсутствие подходящей майки.
Схватки становились сильнее. Стало очень тяжело, акушерка сказала, что я не справлюсь, и я согласилась сделать эпидуральную анестезию. До 3 ночи (2-3 часа) акушерка ко мне не заходила.
Пришла другая акушерка, дала четкие инструкции по технике выталкивания и дыхания и сказала двигаться, чтобы ребенок опускался. Мы этим и занимались - ходили, танцевали, приседали.
К трем часам снова пришла ОНА, от нее сильно пахло сигаретами; начались издевательства и унижения: я не так тужусь, не так дышу.
Я возразила, что это рекомендации другой акушерки. Она сказала, что ее не волнует, кто и что мне сказал делать до этого. Главное, что это все неправильно. Но сама она четких инструкций мне так и не дала. Просто продолжала меня ругать за все. За то, что сама решила рожать, что разыгрываю драму.
А потом она ушла со словами: "Когда начнешь работать и с тебя сойдёт 45 потов - позовешь меня". Я все это время старалась на износ - меняла положение, тужилась, очень хотела родить без ее присутствия.
Затем зашла доктор и осмотрела меня - решили стимулировать родовую деятельность. Та акушерка вернулась и поставила систему с окситоцином. Следующие 2 часа я получала только упреки и унижения. Никакой помощи и поддержки.
Акушерка агрессивно нажимала на мой живот, ругала меня и била по ногам. Запрещала мне поменять позу в потугах, потому что ей будет неудобно.
Около 5 утра пришли два доктора, старшая стала мне объяснять, что делать. Я старалась, но сил у меня уже не было, у меня не получалось тужиться на спине. А поменять положение мне так и не разрешили. 2 часа я "работала" впустую, я была в агонии, буквально умирая от боли и шока.
Я вцепилась в руку доктора и умоляла не оставлять меня с НЕЙ.
Дальше все как во сне. Я тужусь, а процесс не идет, акушерка сильно и резко давит мне на живот - она как будто хочет выбить ребенка силой. Затем я увидела у нее в руках вакуум. Она дала его доктору и сказала, что она все равно не сможет - "давай доставать".
Никто мне не предложил потрогать голову ребенка, чтобы лучше тужиться. Пока врач тянула малыша, акушерка два раза ножницами порезала мне промежность. В итоге разрезы начали рваться дальше и разрыв ушел глубоко во влагалище. Из-за этого через неделю после родов случились осложнения, и мне опять пришлось лечь в больницу, где я провела еще неделю, принимая антибиотики.
Когда малыш родился, он сразу заплакал. Акушерка перерезала пуповину и даже не показала мне малыша. Я просила дать мне моего мальчика, пока не пришел доктор, но она даже не слушала меня. После осмотра педиатра она все равно не отдала мне малыша и начала мыть ему голову. Моя доула не выдержала и подошла к акушерке с просьбой все-таки отдать маме ребенка.
На что та съязвила, что "она его уронит". После чего отдала малыша и вышла.
Меня стала зашивать доктор. Акушерка опять оказалась рядом, и я поняла, что у меня начинается истерика - присутствие этой женщины меня просто убивает.
Со слезами на глазах я сказала ей: "Уйдите, пожалуйста, я больше не могу вас видеть!". И она ушла со словами: "Она (то есть я) воспринимает мои движения как насилие!". То есть она понимала, что совершает насилие все это время... Когда она вышла, доктор сказала: "Я вас понимаю".
Позже акушерка вернулась и стала заискивать перед доулой и мной. Ее как подменили.
Вы знаете, я пишу это даже не для того, чтобы поделиться болью и страданиями, а чтобы донести информацию и препятствовать повторению истории.
Через неделю, когда я с осложнениями опять попала в роддом, меня начали смотреть на кресле. Сразу вспомнились мои роды, и меня начало трясти от ощущения глубокой травмы и болевого шока. Спасибо, что врачи отнеслись к этому с большим пониманием.
Одна акушерка поинтересовалась, как же я рожала, раз осмотр прохожу так. Я ответила, что это все последствия травмы от акушерства конкретной сотрудницы.
Она сочувствующе посмотрела на меня и сказала: "Я знаю, она очень грубая, я проходила у нее практику, и она меня доводила до слез".
Вопрос - как же человек с таким отношением к женщинам все еще работает в роддоме?!"
Позиция Рижского роддома
Роженица, поделившаяся своим опытом с читательницами "Маминого клуба", обратилась и к администрации Рижского роддома. В ответ она получила электронное письмо с благодарностью, что обратилась, и уведомлением, что от сотрудницы получены объяснения ее действий и с персоналом проведена беседа о совершенствовании качества предоставления услуг в роддоме. На этом все.
RUS.TVNET также обратился к администрации Рижского роддома с просьбой прокомментировать ситуацию.
В официальном ответе для RUS.TVNET, пользуясь случаем, Рижский роддом еще раз извинился перед пациенткой за то, что "в процессе родов она испытала неприятные эмоции". В медицинском учреждении заверили, что прилагают все усилия для того, чтобы каждый пациент в роддоме получал "безопасную, высококачественную медицинскую помощь, а также доброжелательное и отзывчивое отношение".
В том случае, если пациенты не удовлетворены услугами или лечением, Рижский роддом призывает немедленно связываться с руководством, чтобы как можно скорее объективно выяснить обстоятельства.
По словам представителя Рижского роддома, в учреждении предпринимаются практические действия для улучшения качества предоставляемых услуг:
- С 2011 года на домашней странице размещена анкета, в которой можно оценить действия сотрудников и качество услуг. Каждую заполненную анкету оценивает Отдел управления качеством, там же рассматривают жалобы, привлекая руководителей конкретных структурных единиц.
- Помимо этого, согласно закону, Рижский роддом в течение 30 дней отвечает на письменные, устные и электронные жалобы. В зависимости от характера жалобы созывается комиссия по этике или медицинская комиссия, которая оценивает конкретную ситуацию.
Как рассказала RUS.TVNET специалист по общественным отношениям Рижского роддома Байба Аузане, в 2019 году в Рижский роддом поданы четыре жалобы, в том числе на упомянутую акушерку (30.12.2019).
Жалобу оценили, с акушеркой провели беседу, все сотрудники этого отделения получили указания о совершенствовании общения и качества услуг, о чем 9 января 2020 года была уведомлена и роженица.
Отвечая на вопрос, разрешено ли акушеркам курить в рабочее время, Рижский роддом подчеркнул, что категорически нет - это нарушение внутренних правил роддома.
Касательно норм и требований коммуникации в процессе родов Рижский роддом отметил, что в силе - Кодекс этики, который определяет нормы общения с клиентами.
Рекомендации Инспекции здравоохранения
За комментарием RUS.TVNET также обратился в Инспекцию здравоохранения.
Специалист по общественным отношениям инспекции Сайва Лусте сообщила, что ранее на конкретно акушерку, о которой пишет роженица, была получена одна жалоба. Ту жалобу в инспекции оценили, в действиях медицинской сотрудницы нарушений не констатировали.
Касательно конкретного случая Инспекция здравоохранения еще раз подчеркнула, что в Рижском роддоме есть Отдел управления качеством и, согласно правилам, роддом должен в течение 30 дней ответить на полученные жалобы, что и было сделано.
По мнению инспекции, если пациент считает, что в процессе лечения (в данном случае речь идет о родах. - Прим. ред.) не были соблюдены общие нормы этики и приличия, для начала решать это стоит с конкретным врачом или обращаться к администрации медицинского учреждения.
В инспекции отметили, что существует также Комиссия по этике при Латвийском обществе врачей (www.arstubiedriba.lv). Эта комиссия рассматривает этические нарушения медицинских работников. Заявление сюда можно подать по адресу: ул. Сколас, 3, Рига, LV -1010. Телефон для справок: 67220661.
Если же возникли сомнения относительно качества работы врача или медицинского учреждения - например, подозрения в некачественно проведенном обследовании или лечении, - стоит обращаться в Инспекцию здравоохранения.
- Если в конкретном случае нет необходимости проводить дополнительную проверку, заявитель получит письменный ответ в течение 15 дней. Его пришлют заказным письмом на указанный адрес.
- Если принимается решение, что на основании заявления необходимо возбудить административное дело, то заявление, как правило, рассматривается в течение 30 дней (в особо сложных случаях срок может быть продлен до 4 месяцев).
Что происходит дальше?
Врач-эксперт собирает и детально анализирует медицинскую документацию пациента и знакомится с объяснениями медицинского сотрудника, а также приглашает заявителя или третье лицо представить свое мнение или аргументы по административному делу. После обобщения информации и объяснений врач-эксперт должен дать заключение по проблеме, указанной в заявке.
Решение по делу принимает должностное лицо инспекции после ознакомления со всеми материалами дела, объяснениями всех сторон, участвующих в конфликтной ситуации, а также мнением и аргументами медицинских экспертов.
Сотрудники инспекции могут в отношении виновного врача принять решение о наложении административного штрафа:
- За нарушения в ходе дачи медицинского заключения, экспертизы (кроме осмотра на предмет инвалидности) или оказания медицинской помощи выносят предупреждение или накладывают штраф в размере до 350 евро на практикующего врача или руководителя медицинского учреждения.
- За такие нарушения, если они совершены повторно в течение одного года после наложения административного штрафа, на практикующего врача или руководителя медицинского учреждения налагается штраф в размере до 700 евро.
- В свою очередь, за нарушения в экспертизе по инвалидности накладывают денежный штраф на сумму от 140 до 700 евро. Если они совершены повторно в течение одного года после наложения административного штрафа, налагается штраф в размере от 700 до 1400 евро.
Помимо этого, если Инспекция здравоохранения обнаруживает возможные признаки уголовного преступления, материалы дела передаются и в правоохранительные органы. Инспекция также может попросить Латвийское общество врачей оценить соответствие медработника сертификату врача.
Заключение Инспекции здравоохранения также может служить доказательством в суде о том, что проблемы со здоровьем возникли или связаны с назначенным лечением, проводимым конкретным человеком в конкретном медицинском учреждении.
Инспекция также отмечает, что пациенты могут потребовать компенсацию из Фонда медицинского риска за ущерб, причиненный пациенту после 25 октября 2013 года. Пациент имеет право на компенсацию из Фонда медицинского риска за любой ущерб, причиненный его жизни или здоровью, а также за моральный ущерб, причиненный работой или отсутствием медицинской помощи во время лечения.
- Пациент должен потребовать возмещения из Фонда медицинского риска за ущерб, причиненный его жизни или здоровью, а также за моральный ущерб не позднее чем через два года с момента обнаружения и не позднее чем через три года с момента причинения ущерба.
- Пациент может запросить возмещение из Фонда медицинского риска, обратившись в Инспекцию здравоохранения.
Вернемся к письму пострадавшей роженицы
Что касается конкретной жалобы, то в Инспекции здравоохранения отметили, что "курить во внутренних помещениях запрещено, но можно на расстоянии 10 метров от входа, если это не противоречит правилам учреждения. В описании роженицы не сказано, что акушерка курила на месте, а лишь отмечено, что от нее был явный запах".
Также в инспекции подчеркнули, что пациентка в данном конкретном случае уже обратилась к руководству Рижского роддома и уже получила ответ.
"Добавим, что описанные действия - "давила на живот, пробовала вытолкнуть" - адекватные, нормальные приемы в процессе родов. Стоит учитывать, что акушерка следит за сердцебиением плода и, если слышит что-то подозрительное, действует более агрессивно, чтобы поскорее достать малыша", - заявили в инспекции.
В то же время в Инспекции здравоохранения добавили - если все же возникли сомнения относительно качества работы медицинского учреждения или врача, необходимо написать заявление.
В нем должно быть указано следующее:
- Имя и фамилия заявителя;
- Персональный код;
- Место жительства;
- Медицинское учреждение и время лечения;
- Контактная информация (электронная почта или телефон).
Кроме того:
- К заявлению необходимо прикрепить всю документацию, которая могла бы пригодиться для рассмотрения дела;
- Заявление должно быть подписано;
- Подать заявление можно по адресу: ул. Клияну, 7, Рига, LV-1012, или воспользовавшись электронной услугой (Elektronisks iesniegums Veselības inspekcijai).
Всю медицинскую документацию, необходимую для обследования, в медицинском учреждении, запрашивает сама инспекция.
Рассмотрение заявления проводится бесплатно.
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По информации RUS.TVNET, на данный момент роженица находится за пределами Латвии и в связи с введением режима чрезвычайной ситуации не имеет возможности вернуться. Этим вопросом она займется по возвращении.