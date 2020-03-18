"Я умоляла не оставлять меня с ней". Травматический опыт в Рижском роддоме - что делать?

Акушерка агрессивно нажимала на мой живот, ругала меня и била по ногам. Запрещала мне поменять позу в потугах, потому что ей будет неудобно.

Около 5 утра пришли два доктора, старшая стала мне объяснять, что делать. Я старалась, но сил у меня уже не было, у меня не получалось тужиться на спине. А поменять положение мне так и не разрешили. 2 часа я "работала" впустую, я была в агонии, буквально умирая от боли и шока.

Я вцепилась в руку доктора и умоляла не оставлять меня с НЕЙ.

Дальше все как во сне. Я тужусь, а процесс не идет, акушерка сильно и резко давит мне на живот - она как будто хочет выбить ребенка силой. Затем я увидела у нее в руках вакуум. Она дала его доктору и сказала, что она все равно не сможет - "давай доставать".

Никто мне не предложил потрогать голову ребенка, чтобы лучше тужиться. Пока врач тянула малыша, акушерка два раза ножницами порезала мне промежность. В итоге разрезы начали рваться дальше и разрыв ушел глубоко во влагалище. Из-за этого через неделю после родов случились осложнения, и мне опять пришлось лечь в больницу, где я провела еще неделю, принимая антибиотики.

Когда малыш родился, он сразу заплакал. Акушерка перерезала пуповину и даже не показала мне малыша. Я просила дать мне моего мальчика, пока не пришел доктор, но она даже не слушала меня. После осмотра педиатра она все равно не отдала мне малыша и начала мыть ему голову. Моя доула не выдержала и подошла к акушерке с просьбой все-таки отдать маме ребенка.

На что та съязвила, что "она его уронит". После чего отдала малыша и вышла.

Меня стала зашивать доктор. Акушерка опять оказалась рядом, и я поняла, что у меня начинается истерика - присутствие этой женщины меня просто убивает.

Со слезами на глазах я сказала ей: "Уйдите, пожалуйста, я больше не могу вас видеть!". И она ушла со словами: "Она (то есть я) воспринимает мои движения как насилие!". То есть она понимала, что совершает насилие все это время... Когда она вышла, доктор сказала: "Я вас понимаю".

Позже акушерка вернулась и стала заискивать перед доулой и мной. Ее как подменили.

Вы знаете, я пишу это даже не для того, чтобы поделиться болью и страданиями, а чтобы донести информацию и препятствовать повторению истории.