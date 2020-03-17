Вт, 17.03.2020
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Коронавирус атаковал кинотеатры: премьеры 2020 года, которые мы теперь можем посмотреть дома

ФОТО: pexels.com

Пандемия короновируса, карантинные меры. На фоне сложившейся ситуации компанией Universal Picturesв ряде стран было принято решение изменить прокатную модель.

Как объяснил глава NBCUniversal Джефф Шелл, из-за сложившейся ситуации в мире, когда многие страны перешли на карантинный режим, в студии решили предоставить зрителям возможность посмотреть эти фильмы дома.

"Мы надеемся и верим, что люди все еще будут ходить на фильмы в кино там, где это доступно, но мы понимаем, что для людей в разных регионах мира это становится все менее возможным", — сказал руководитель NBCUniversal Джефф Шелл.

Что же теперь можно будет посмотреть не выходя из дому?

Мультфильм "Тролли. Мировой тур"

Universal Pictures выпустит мультфильм в кинотеатрах и на цифровых платформах одновременно — 10 апреля. 

Премьеры Universal, которые уже идут в прокате, и будут доступны с 20 марта на стриминговых платформах: 

"Эмма"

"Охота" 

"Человек-невидимка"

Как пишет Esquire со ссылкой на Variety, эти фильмы можно будет посмотреть в течение 48 часов за $19,99 (около 17.88 евро).

Warner Bros. и STX Entertainment объявили о двух лентах, которые будут доступны онлайн раньше срока (с 24 марта):

"Хищные птицы" 

"Джентльмены"

Ранее из-за пандемии коронавируса были перенесены премьеры таких крупных голливудских проектов, как 25-й фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать", "Мулан", "Форсаж 9" и "Тихое место 2". О том, будут ли их премьеры выпущены одновременно со стриминговыми сервисами - пока неизвестно. 

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