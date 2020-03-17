Коронавирус атаковал кинотеатры: премьеры 2020 года, которые мы теперь можем посмотреть дома

Пандемия короновируса, карантинные меры. На фоне сложившейся ситуации компанией Universal Picturesв ряде стран было принято решение изменить прокатную модель.
Как объяснил глава NBCUniversal Джефф Шелл, из-за сложившейся ситуации в мире, когда многие страны перешли на карантинный режим, в студии решили предоставить зрителям возможность посмотреть эти фильмы дома.
"Мы надеемся и верим, что люди все еще будут ходить на фильмы в кино там, где это доступно, но мы понимаем, что для людей в разных регионах мира это становится все менее возможным", — сказал руководитель NBCUniversal Джефф Шелл.
Что же теперь можно будет посмотреть не выходя из дому?
Мультфильм "Тролли. Мировой тур"
Universal Pictures выпустит мультфильм в кинотеатрах и на цифровых платформах одновременно — 10 апреля.
Премьеры Universal, которые уже идут в прокате, и будут доступны с 20 марта на стриминговых платформах:
"Эмма"
"Охота"
"Человек-невидимка"
Как пишет Esquire со ссылкой на Variety, эти фильмы можно будет посмотреть в течение 48 часов за $19,99 (около 17.88 евро).
Warner Bros. и STX Entertainment объявили о двух лентах, которые будут доступны онлайн раньше срока (с 24 марта):
"Хищные птицы"
"Джентльмены"
Ранее из-за пандемии коронавируса были перенесены премьеры таких крупных голливудских проектов, как 25-й фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать", "Мулан", "Форсаж 9" и "Тихое место 2". О том, будут ли их премьеры выпущены одновременно со стриминговыми сервисами - пока неизвестно.