Коронавирус атаковал кинотеатры: премьеры 2020 года, которые мы теперь можем посмотреть дома

Как объяснил глава NBCUniversal Джефф Шелл, из-за сложившейся ситуации в мире, когда многие страны перешли на карантинный режим, в студии решили предоставить зрителям возможность посмотреть эти фильмы дома.

"Мы надеемся и верим, что люди все еще будут ходить на фильмы в кино там, где это доступно, но мы понимаем, что для людей в разных регионах мира это становится все менее возможным", — сказал руководитель NBCUniversal Джефф Шелл.

Что же теперь можно будет посмотреть не выходя из дому?

Мультфильм "Тролли. Мировой тур"

Universal Pictures выпустит мультфильм в кинотеатрах и на цифровых платформах одновременно — 10 апреля.

Премьеры Universal, которые уже идут в прокате, и будут доступны с 20 марта на стриминговых платформах:

"Эмма"

"Охота"

"Человек-невидимка"

Как пишет Esquire со ссылкой на Variety, эти фильмы можно будет посмотреть в течение 48 часов за $19,99 (около 17.88 евро).

Warner Bros. и STX Entertainment объявили о двух лентах, которые будут доступны онлайн раньше срока (с 24 марта):

"Хищные птицы"

"Джентльмены"