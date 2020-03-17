Сын тренера сборной Латвии по баскетболу Увиса Херманиса Карлис этот сезон проводит в одном клубов регионального чемпионата Италии, однако матчи прерваны из-за распространения нового коронавируса. Поэтому еще в начале марта Карлис вместе с подругой отправился в Испанию, где живет его семья. Молодой баскетболист поделился с TVNET своими сравнениями нынешней ситуации в Италии и Испании.

Пути карьеры вели Карлиса Херманиса в Норвегию, четвертую сильнейшую лигу Испании, а также в региональную лигу Италии — ее клуб Aironi Pallacanestro Robbio он сейчас и представляет. Сейчас, однако, Карлис вместе с семьей находится в Барселоне. Портал TVNET связался с Хелманисом и расспросил о том, что сейчас происходит в Италии и Испании.

- Карлис, сейчас ты уже не находишься в Италии, но был там, когда только начались масштабные ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавируса. Какой была ситуация, когда ты еще был в распоряжении клуба?

- Кажется, примерно 20 февраля сообщили об отмене игры. Это было неожиданно. Были отменены и все тренировки. Пошли с подругой в магазин, а люди уже были в панике. Скупали воду и мясо. Это было примерно в то время, когда сообщили о приближении вируса к нашему городку. В 20 километрах от города кто-то заразился. Тренировки были отменены на неделю, поэтому решили слетать в Барселону к моим родителям и братьям. Улетели, и вскоре сказали, что тренировки в Италии возобновляются. Отправился обратно, провел две тренировки, а потом сообщили, что все приостанавливается на неопределенный срок. 7 марта мы уже заранее запланировали полет в Барселону, билеты были уже в кармане. С тех пор мы здесь.

- Значит, уже какое-то время наслаждаешься испанским климатом?

- Да, уже провел здесь немало времени. Но режим карантина начинается и здесь. Сидим дома, никуда не ходим. Может, только прогуливаемся по лесным тропинкам. Рядом с домом — гора, ходим туда проветрить голову.

- Какой была ситуация в Италии, когда покидал ее в начале марта? Слышал от других латвийских баскетболистов, что итальянцы не поддаются панике.

- В моем городке вообще не было ощущения, будто произошло что-либо из ряда вон. Разве что спортзал был закрыт. Это было таким ударом! Магазины работали. Еще 6 марта ходил к физиотерапевту. Люди были полны людей. Виджевано — город не самый маленький. В нем живет 70 000 человек. Да, жители покупали много воды, но туалетную бумагу не скупали (смеется). Все соблюдали меры предосторожности, но не паниковали. Меня тревожило будущее сезона — как он будет продолжаться и будет ли. Впопыхах вместе с подругой оставили Италию. В квартире остался бардак.

- Насколько ты был удивлен, когда было объявлено о прекращении сезона Национальной баскетбольной ассоциации? Это, пожалуй, был смелый пример, которому последовала большая часть европейских лиг.

- Это было большим сюрпризом. Главным образом потому, что на моем веку такого еще не бывало. До сих пор еще думал, что все будет в порядке, баскетбол продолжится. Когда NBA приостановила матчи, появилась легкая паника по поводу происходящего в мире баскетбола. Сегодня читал, что матчи NBA могли бы возобновиться в июне. Это не сулит ничего хорошего и лиге, которую представляю я.

- Карлис, у тебя есть уникальная возможность сравнить нынешнюю ситуацию в Италии и Испании. Как люди в Испании реагируют на все ограничения, оповещения?