"Через какое место вы попали в этот шоу-бизнес". Экс-супруг Началовой о травле со стороны звезд

Ланской отметил, что этот год для него прошел хорошо, но он заметил, что неприятных людей чуть больше, чем он думал.

"Стал пожестче, повзрослее... Мне казалось до этого времени, что есть вещи, которые табуированные. Что нельзя делать хайп и рекламу на смерти человека..." - сказал Дмитрий.

Для него происходящее стало открытием. Оказалось, что люди могут безнаказанно говорить недостоверные вещи на федеральных каналах.

Ланской объяснил, что после программы Андрея Малахова он получил сотни негативных сообщений и проклятий от посторонних людей. Когда Юлия умерла, он был в Германии. Ему позвонили многочисленные представители СМИ. Сначала Дмитрий решил, что надо подождать и все затихнет, но это оказалось не так.

"Разматывая ситуацию обратно... Очевидно, что кто-то вкинул дрожжи... У меня есть объяснение, что тем бумом вокруг Юлии и меня пытались закрыть какую-то более серьезную информацию", - считает Ланской.

У артиста есть достоверная информация, что кто-то даже платил ботам, чтобы эти новости оставались в топе. Он не считает, что его личность столь известна, чтобы получить такое внимание.

"Мир жесток", - резюмирует Дмитрий.

Ланской, иронизируя, объяснил, что его поход на Первый канал не сделал хуже. Он не считает, что есть что-то страшное в том, что его там выставили подлецом и изменщиком.

"Уже не убийцей же... Когда они видят Ирину Салтыкову, которой нечем гордиться за всю свою жизнь, обличающую меня в моем моральном облике. Это смешно, к сожалению... Если бы не было так грустно... А судьи кто?" - смеется артист.

Дмитрий подчеркивает, что он знает об этих людях массу нелицеприятных фактов, но он не угрожает и не кидает обратно фекалиями.

"Остановитесь, подумайте, посмотрите в зеркало и вспомните, через какое место вы попали в этот шоу-бизнес. И успокойтесь..." - сказал он.

У артиста нет никаких претензий. Просто он считает, что прежде чем говорить - надо думать.

"Раньше люди больше фильтровали речь", - резюмировал он.

Дмитрий Ланской рассказал, что "Экспресс-газета" и StarHit.ru, опубликовали интервью с неким администратором, который высказал свое мнение о нем. Это была непроверенная и субъективная информация. В итоге артист обратился с иском против изданий в суд. Первый раз дело было отклонено.

"Суд не хочет создавать прецедент", - считает он.