Житель Эстонии о хаосе на польской границе: Ведут как будто пленных или прокаженных

В понедельник RUS.TVNET сообщал, что на границе между Германией и Польшей автовладельцы - граждане балтийских и других стран, пытавшиеся вернуться через Польшу в родные края, - заблокировали мост через реку Одер, поскольку власти Польши пускали в страну только своих граждан и местных жителей. Люди заблокировали дорогу, чтобы привлечь внимание к бездействию властей, что привело к тому, что заблокированными оказались и граждане Польши. В какой-то момент начались стычки и драки.

Житель Эстонии Олег, возвращавшийся из Германии в Эстонию, простоял на мосту более суток, пока его и еще 19 машин не пропустили. Об этом Rus.Postimees сообщил работодатель Олега Андрей. Судьба оставшихся на границе сотен других автомобилей пока неизвестна.

Как сообщает Андрей, 17 марта к 10 часам утра Олег уже прибыл на литовскую границу.

"Поляки пропустили только 20 машин - ни одной частной, только грузовые и грузо-пассажирские микроавтобусы. Всю ночь полицейские вели их под конвоем. После каждых двух автомобилей в колонне была полицейская машина.

Люди не спали более суток и ехали всю ночь. Разрешили только три остановки. Две - в туалет, одну - на заправке, чтобы купить поесть-попить. Пускали по двое человек только. Это была первая за около полутора суток возможность купить еду, воду, кофе".

Как передал Олег, по пути у обочин стояли люди и журналисты, они снимали движущуюся колонну на камеру.

"Как будто пленных ведут в колонне или прокаженных. Олег говорит, что это унизительное чувство,

- рассказывает Андрей. - На границе их тоже встретили журналисты. Допрашивают, что и как. Ощущение большого цирка. Поляки, конечно, устроили большую трагикомедию. Для них это, видимо, такая пропагандистская цель: показать своему народу, как они о них заботятся. Мол, сейчас мы этих прокаженных под конвоем отведем, чтобы вы не заразились. Ужасно!". По его словам, Олег уже жалеет, что не остался в Германии. В таком случае можно было бы избежать всего этого унижения.

"Большая часть машин была с литовскими номерами. Эстонских машин, включая нашу, было только две. Еще две машины из Латвии", - говорит Андрей.

К 12:00 Олег сообщил, что к границе прибыли две литовские полицейские машины. "Полицейские сказали, что довезут их до границы с Латвией. Литовцы встретили очень оперативно и хорошо. Нет такого отношения как к прокаженным врагам, есть готовность помочь", - передает информацию Андрей.

Олег отмечает, что многие водители не спали сутки или даже двое. Единственное желание Олега сейчас - поспать хотя бы пару часов.