Умер Эдуард Лимонов

Как сообщает "Медуза" со ссылкой на Mash, он умер в результате осложнения после операции.

17 марта он перенес сразу две операции. "Начались проблемы с горлом, потом пошло воспаление", - пишет Mash.

Эдуард Лимонов - автор таких романов, как "Это я - Эдичка", "История его слуги" и "Иностранец в смутное время", а также книги "Дневник неудачника" и повести "У нас была великая эпоха".