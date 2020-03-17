Умер Эдуард Лимонов

В возрасте 77 лет скончался писатель Эдуард Лимонов.
Как сообщает "Медуза" со ссылкой на Mash, он умер в результате осложнения после операции.
17 марта он перенес сразу две операции. "Начались проблемы с горлом, потом пошло воспаление", - пишет Mash.
Эдуард Лимонов - автор таких романов, как "Это я - Эдичка", "История его слуги" и "Иностранец в смутное время", а также книги "Дневник неудачника" и повести "У нас была великая эпоха".
В 2009 году писатель собирался стать единым кандидатом от оппозиции на президентских выборах, однако ему было отказано в регистрации.