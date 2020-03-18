Фото: Местная блогер, известная отказом от воды, позирует абсолютно голой

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Живущая за границей блогер из Латвии Алисе Микста, которая известна "жизнью без воды", поделилась в своём Instagram пикантным кадром.
На кадре Микста позирует абсолютно голой около цветочного куста.
"Мечтаю о жизни на острове. Андис сказал - давай!" - подписала снимок блогер.
30-летняя Алисе ранее жила в Латвии. В нестоящее время она проживает в Дубае. Пять лет назад она отправилась на духовные поиски в Индию, где один гуру рассказал ей, что бутылки с водой - "модная тенденция в Европе", добавив, что "ей это не нужно делать".
Блогер считает, что человек от воды только очищается, а не принимает с ней жидкость. По её мнению, если есть необработанные продукты и фрукты, тогда вода не нужна.