Ср, 18.03.2020
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Фото: Местная блогер, известная отказом от воды, позирует абсолютно голой

ФОТО: instagram.com/alisemiksta/

Живущая за границей блогер из Латвии Алисе Микста, которая известна "жизнью без воды", поделилась в своём Instagram пикантным кадром.

На кадре Микста позирует абсолютно голой около цветочного куста.

"Мечтаю о жизни на острове. Андис сказал - давай!" - подписала снимок блогер. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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30-летняя Алисе ранее жила в Латвии. В нестоящее время она проживает в Дубае. Пять лет назад она отправилась на духовные поиски в Индию, где один гуру рассказал ей, что бутылки с водой - "модная тенденция в Европе", добавив, что "ей это не нужно делать".

Блогер считает, что человек от воды только очищается, а не принимает с ней жидкость. По её мнению, если есть необработанные продукты и фрукты, тогда вода не нужна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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