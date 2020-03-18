Фото: Местная блогер, известная отказом от воды, позирует абсолютно голой

30-летняя Алисе ранее жила в Латвии. В нестоящее время она проживает в Дубае. Пять лет назад она отправилась на духовные поиски в Индию, где один гуру рассказал ей, что бутылки с водой - "модная тенденция в Европе", добавив, что "ей это не нужно делать".