"Не встречал более лицемерного человека". Фадеев назвал Наргиз своей ошибкой

"Все знают, как она пришла ко мне на "Голос. Дети", она стояла, не могла войти в мою гримерку, ее трясло всю. [...] Что было моей самой главной тотальной ошибкой? Это то, что я взял Майами (Олег Майами) и Наргиз. Об остальных я не жалею, потому что там были музыканты, там были сложные отношения. С той же Темниковой. Там всё что угодно, но это было какое-то вот наше, да. Это была наша жизнь. Мы ссорились, мы друг друга не любили, у нас были конфликты — всё что угодно", — сказал продюсер.