"Не встречал более лицемерного человека". Фадеев назвал Наргиз своей ошибкой

Знаменитый российский продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал с одной из своих бывших подопечных — певицей Наргиз. Об этом сообщает сайт телеканала НТВ.
Ранее в 2019 году Наргиз обвинила Фадеева в "элементарной травле" и "зияющей подлости", после чего со скандалом ушла от него в продюсерский центр Виктора Дробыша.
Теперь она не может исполнять песни, созданные во время работы с Фадеевым.
Сам Фадеев в свежем интервью НТВ назвал Наргиз "своей главной ошибкой".
"Все знают, как она пришла ко мне на "Голос. Дети", она стояла, не могла войти в мою гримерку, ее трясло всю. [...] Что было моей самой главной тотальной ошибкой? Это то, что я взял Майами (Олег Майами) и Наргиз. Об остальных я не жалею, потому что там были музыканты, там были сложные отношения. С той же Темниковой. Там всё что угодно, но это было какое-то вот наше, да. Это была наша жизнь. Мы ссорились, мы друг друга не любили, у нас были конфликты — всё что угодно", — сказал продюсер.
Он также упрекнул Наргиз в лицемерии.
"Такие представители, как Наргиз, они очень серьезно показали мне другую сторону медали. [...] "Я никогда в своей жизни не встречал более лицемерного человека, чем она. Никогда, никогда. Я разное видел, в разных ситуациях был, но такого лицемерия тотального, тотального вранья я не видел вообще никогда, это просто самый главный врун в мире", — признался продюсер.