Дистанционное обучение во время коронавируса: что должен знать каждый родитель

С 16 марта все эстонские школы переведены на дистанционное обучение – они закрыты, но преподавание и обучение продолжается. Латвия не стала исключением и дистанционное обучение в школах начнётся после каникул - с 23 марта. Это означает, что родители должны уделять больше внимания школьной работе своего ребенка, помогать и поддерживать его.
Руководитель центров Innove Rajaleidja в Эстонии Леа Мардик дает советы родителям о том, как поддержать своего ребенка во время дистанционного обучения, рассказывает Rus.Postimees.
Прочтите, возможно, что-то из советов пригодиться и родителям из Латвии!
В разных школах и классах дистанционное обучение может отличаться
Школы и учителя сами решают, как они хотят организовать дистанционное обучение. Чтобы узнать, каким будет дистанционное обучение в школе и классе именно у вашего ребенка, вам нужно будет в ближайшие дни внимательно следить за объявлениями в э-классе, на веб-сайте школы и в Facebook.
Есть много вариантов. Например, обучение может продолжаться на основании расписания уроков, но в виртуальном классе. Это означает, что дети находятся дома, но в назначенное к началу урока времени присутствуют в видеочате. Преподаватель может также решить преподавать через видеомост, но в небольших группах или индивидуально. В качестве альтернативы учитель может решить, что уроки будут отменены, взамен этому общение будет происходить по электронной почте. Преподаватель рассылает материалы для обучения, задачи для решения, ученик отвечает.
Учитель решает, какие темы подходят для домашнего обучения, какие темы будут перенесены, а какие отложены. Учитель направляет ребенка и семью: информирует, когда и где ребенок должен присутствовать виртуально, где ребенок находит задания, как использовать необходимые виртуальные среды, когда и как представить работу учителю, в какой форме происходит обратная связь и оценивание и т. д.
Это означает, что школам и учителям сейчас необходимо продумать многие вещи и создать для многих совершенно новые способы обучения. Это займёт время. Вместо того, чтобы задавать вопросы учителю, стоит сначала немного подождать. Запаситесь терпением, если с понедельника не всё будет идеально получаться, или школа не сможет сразу ответить на все вопросы.
Во время домашнего обучения детям нужно больше помощи родителей
Как можно скорее убедитесь, что у вас и вашего ребенка есть адрес электронной почты и учетная запись в э-классе. Это важно для ребенка, чтобы он сам имел доступ к инструкциям и заданиям, которые отправляет учитель.
Если у вашего ребенка дома нет возможности использовать цифровые устройства, обязательно сообщите об этом классному руководителю, чтобы вы смогли вместе найти наилучший способ организации обучения вашего ребёнка. Важно, чтобы ребёнок не чувствовал себя изолированным, если он не имеет возможности использовать все необходимые дигитальные решения. Может быть, школа сможет одолжить оборудование, необходимое семье.
Не следует информацию по организации обучения и действий связанных со школьными занятиями взваливать исключительно на плечи ребенка. Даже если он достаточно взрослый, чтобы справляться со школьными занятиями в обычной ситуации. Для него также нынешняя ситуация является новой и напряженной, и ему необходимо больше поддержки, чем обычно. Родитель теперь является словно правой рукой учителя, который помогает ребенку быть в курсе событий и поддерживает его в привыкании к новой рутине.
Родители и учителя могут иметь возможность общаться друг с другом в определенное время, например, раз в неделю, по телефону, в Skype и т. д. Учитель может дать родителям дополнительные рекомендации, а родители могут попросить у учителя совет по поддержке ребенка в домашнем обучении.
Вполне вероятно, что ребенку понадобится совет родителей и помощь в учебе. Если можете, помогайте. И сами узнаете, как здорово на самом деле учиться вместо со своим ребенком. Вы, вероятно, давно не проводили так много значимого времени вместе!
Дети являются отличными учителями друг для друга. Поощряйте их просить друг друга о помощи, учиться вместе через Skype или любую другую подходящую для детей видео среду!
Если ребенок испытывает трудности в обучении, самостоятельное обучение может быть для него непосильным. Школа, учителя и родители должны все это понимать. Ребенку нужно как можно больше помогать и благодарить его за старания.
Поймите сами и объясните своему ребенку, что ничего не случится, если некоторые задания не будут выполнены, не все темы могут быть следовательно приняты, и привыкание к новому порядку сначала кажется сложным. Важен позитивный настрой к дистанционному обучению – тогда все пойдет хорошо, и благодаря этому опыту мы приобретем много новых навыков!
Ребенку также нужна помощь в организации досуга
Обычно распорядок дня у детей довольно обычный - утром они ходят в школу, учатся, отдыхают и едят в определенное время, затем посещают кружки по интересам, играют с друзьями и т. д. В ближайшие недели дети должны проводить большую часть времени с семьёй дома. Дома также необходимо сформировать ребенку распорядок дня, которые позволит ему как учиться, так и играть и отдыхать.
Желательно составлять распорядок дня совместно с вашим ребенком и договориться о том, как вы начнете следить за его соблюдением. Например, когда родитель находится вне дома, он звонит ребенку с работы в момент начала каждого нового пункта распорядка. Спрашивает, как прошло предыдущее действие, и напоминает о начале следующего. При необходимости вы со своим ребенком можете придумать систему мотивации и сделать свой распорядок дня более игровым.
Существует риск, что дети будут проводить долгие часы дома в интернете, играя в видеоигры и за просмотром фильмов. Чтобы сделать домашнее время более осмысленным, необходимо осознанно помогать ребенку в поиске занятий и заключать с ребёнком договоренности. Некоторые предложения:
- Обязательно запишите в своём распорядке дня, когда и как долго вашему ребёнку разрешается проводить свободное время за экраном компьютера.
- Вы можете посоветовать вашему ребенку видеоролики с упражнениями, видео-лекции, игры для тренировки мозга и другие развивающие занятия в интернете.
- Когда вы сами находитесь дома, привлекайте детей в уборку дома и приготовление пищи.
- Найдите ребенку подходящий по возрасту сборник рассказов и согласуйте количество страниц, которые он будет читать каждый день. Вечером поинтересуйтесь, что он прочитал, также можете прочитать главу в той же книге вместе с ребенком и т. д.
- В настоящее время не рекомендуется находиться в общественных местах, но все же найдите возможность оставаться на открытом воздухе и заниматься спортом - например, прогуляться, поехать на море, в лес или на природу.
- Поищите в шкафах все забытые настольные игры и проводите время со своей семьей.
Дети всех возрастов нуждаются в любви и внимании своих родителей - даже подростки, которые не всегда сами об этом просят. Не забывайте слушать своих детей, по доброму общаться и успокаивать их.