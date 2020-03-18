"Человечество стало хуже саранчи". Виктория Боня указала на пользу пандемии

"Человечество в целом стало хуже саранчи, которая поедает все на своём пути и не оставляет за собой живого места!", - отметила она.

Боня подчеркнула, что за последние 50 лет люди "убили планету так, как ни одно поколение за тысячи лет". При этом она отметила, что не желает никому зла, смерти или болезни. По ее словам, человечество просто платит за "свою неосознанную жизнь именно такой ценой".