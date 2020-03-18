Lido временно закрывает все рестораны и магазины

"Мы каждый день обслуживаем по 20-30 тыс. человек. К сожалению, в существующих условиях, даже соблюдая все строгие меры безопасности и гигиены, мы не можем быть на 100% уверены, что наши работники защищены от болезни. Поэтому мы приняли тяжелое, но очень ответственное решение на время закрыть все рестораны Lido, думая не о финансовых последствиях, а об ответственности по отношению к государству", - сказал основатель и председатель правления Lido Гунар Кирсонс.