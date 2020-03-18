Ср, 18.03.2020
Я побывала на собрании Анонимных Алкоголиков и готова рассказать о том, что там происходит. Виктория Пушкеле, журналист TVNET
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  • "С утра уже поколотил, но у нее нет претензий". Ренарс Кауперс о новой "подруге"

"С утра уже поколотил, но у нее нет претензий". Ренарс Кауперс о новой "подруге"

Латвийский музыкант Ренарс Кауперс нашел новое увлечение — бокс. Об этом певец рассказал в своем Instagram.

По словам Кауперса, он решил бросить себе вызов и купил боксерскую грушу — для укрепления тела и духа. Это, как отметил певец, по нынешним временам особенно важно. 

"Моя новая подруга и вызов самому себе — боксерская груша! Этим утром уже поколочена, но, похоже, у нее нет претензий", — написал Кауперс под фотографией.

Музыкант также рассказал в Stories, что самым трудным было грушу установить — теперь она висит у него во дворе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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