"С утра уже поколотил, но у нее нет претензий". Ренарс Кауперс о новой "подруге"

Латвийский музыкант Ренарс Кауперс нашел новое увлечение — бокс. Об этом певец рассказал в своем Instagram.
По словам Кауперса, он решил бросить себе вызов и купил боксерскую грушу — для укрепления тела и духа. Это, как отметил певец, по нынешним временам особенно важно.
"Моя новая подруга и вызов самому себе — боксерская груша! Этим утром уже поколочена, но, похоже, у нее нет претензий", — написал Кауперс под фотографией.
Музыкант также рассказал в Stories, что самым трудным было грушу установить — теперь она висит у него во дворе.