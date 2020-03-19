Я беспокоюсь о бабушке, а у сестры - диабет. Как уберечь их от Covid-19?

Минздрав призывает жителей позвонить и спросить, как они себя чувствуют, особенно в то время, когда рекомендуется избегать походов в гости и встреч в общественных местах.

В 80% случаев заболевание проходит легко и люди вылечиваются полностью.

Кто в наибольшей группе риска? люди в возрасте;

люди с ослабленным иммунитетом;

люди с хроническими заболеваниями.

Члены семьи или люди, живущие в одной квартире или в доме с человеком, у которого подтверждена инфекция Covid-19, считаются контактными лицами с высоким риском заражения. Независимо от того, находится человек в больнице или дома, людям, которые живут вместе с заболевшим, показан домашний карантин, или самоизоляция, отмечает Центр контроля и профилактики заболеваний (SPKC).

Другие лица, которые были в близком контакте с больным (дистанция менее двух метров и контакт дольше 15 минут), тоже должны соблюдать домашний карантин. Эпидемиологи SPKC будут проводить эпидемиологическое расследование, выясняя их личности, а также предоставлять указания к профилактическим мероприятиям, в том числе - извещать их семейных врачей.

В зависимости от хода инфекционного заболевания, прогноза развития заболевания, риска осложнений, риска заражения окружающих и других условий пациент, зараженный инфекцией Covid-19, может быть изолирован в больнице или дома на инфекционный период (пока выделяются возбудители инфекционного заболевания).