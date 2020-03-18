Эксклюзив: видеообращение Little Big к латвийским фанатам

Впрочем, музыканты не унывают и призывают латвийских поклонников еще раз послушать трек "Uno" — теперь уже в знак поддержки.

Песня "Uno" была официально выпущена в минувшую пятницу, 13 марта. К настоящему моменту клип на трек набрал уже 32,4 млн просмотров на YouTube.

Little Big ФОТО: пресс-фото

Одновременно с официальным релизом сингла на стриминговых площадках был начата кампания #Unovisionchallenge на платформе TikTok — к флешмобу уже присоединились многие известные российские блогеры и популярные актеры. Акция собрала уже 55 млн просмотров, что сделала ее рекордсменом TikTok.