Песней по карантину! Латвийские музыканты поддержали мировую акцию

В Латвии стартовала масштабная акция ‪#‎quarantinechallenge‬. Люди стали петь песни про коронавирус, находясь на карантине. Это движение получило невероятную поддержку среди латвийских музыкантов.

К ней присоединился барабанщик группы Dziļi violets Екабс Земзарис, вокалистка группы Astro'n'out Мара Упмане-Холштейне, джазовая певица Эвилена Протекторе и Кристапс Сержантс, музыкант Ральф Эйланд, хип-хоп исполнительница Зелма Егере (Viņa), Эвия Вебере и многие другие.

Латвийские артисты решили, что пандемия не остановит их желание дарить людям музыку. Они стали устраивать концерты в прямом эфире.

Рижский артист Серый Волк был расстроен тем, что его концерт 13 марта в клубе Godvil был отменен. В итоге ребята устроили выступление в социальных сетях.

Еще один латвийский музыкальный коллектив решил организовать концерт в прямом эфире.

Метал-группа Stagnant Project 20 марта проводит настоящий живой концерт из своей студии на Шмерля.

Они сообщили, что посмотреть их эфир можно будет с 20:00 до 22:00. Кроме стандартного концертного сета будет еще и живое общение. Можно будет задавать вопросы артистам в прямом эфире.

Внимание! Онлайн-трансляция будет совершенно бесплатной!

Если же вы не особый любитель тяжелой музыки, то 20 марта с 19:00 можно будет посмотреть прямой эфир, который делает группа "Би-2".

Да, это не латвийские музыканты, но их концерт в Риге должен был пройти именно 20 марта!