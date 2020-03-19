Фото ⟩ Микки Рурк приехал в Ригу и расстроен, что некуда пойти

Фотографию артист подписал словами: "Я в Латвии, принарядился, но некуда пойти. Посылаю всем свое благословение".

Снимок был опубликован 18 марта, но 19 марта фотографии из Риги уже были удалены. Скорее всего, это произошло по причине негативных комментариев, которые обрушились на актера. Ведь он не соблюдал карантин.

ФОТО: скриншот из instagram.com/ mickey_rourke_

Уже сообщалось, что в сотрудничестве с продюсерской компанией Forma Pro Films Латвия начала снимать картину Warhunt и Pinocchio, в главных ролях актеры Микки Рурк, Скотт Эдкинс и Аль Пачино.

Художественный фильм Warhunt будет мистическим военным триллером, действие которого происходит во время Второй мировой войны. Уже тогда сообщалось, что часть сцен будут снимать в Латвийском этнографическом музее, в покайнских и лигатненских лесах и пещерах.

Микки Рурк ФОТО: Andrew Kelly / REUTERS

Это не первый случай, когда голливудские продюсеры решили сотрудничать с латвийской киноиндустрией в создании фильма - 12 октября 2018 года в Нью-Йорке на фестивале Woodstock состоялась премьера биографического фильма "Парижские песни", посвященного казахскому певцу Амре Кашаубаеву. Сцены этого фильма также сняты в Латвии.