Чт, 19.03.2020
Самозащита медиков критически важна, чтобы потом было кому оказывать помощь врач Алексей Вишняков
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Обнаженная Волочкова дала совет, как укрепить иммунитет и уменьшить безумие

Анастасия Волочкова

ФОТО: скриншот видео

Звезды стараются не терять оптимизма и бороться с коронавирусом любыми народными способами. Российская балерина Анастасия Волочкова предлагает необычным способ укрепления иммунитета. Предупреждаем, что медики настоятельно рекомендуют не заниматься самолечение, а в случае появления симптомов Covid-19 обращаться к врачу. 

В Instagram танцовщица разместила обнаженное фото, на котором позирует в бочке со льдом. 

"Немножко холодно. В моей купели лед замерзает естественным образом. Особенно, когда морозно. А вообще ледяная купель - прекрасная защита не только от коронавирусов, но и от безумия и безрассудства многих людей", — написала она. 

Балерина также отметила, что купание со льдом помогает от любого негатива. 

Напомним, что Анастасия Волочкова давно отключила все комментарии в соцсетях, чтобы не читать сообщения от хейтеров. 

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