Обнаженная Волочкова дала совет, как укрепить иммунитет и уменьшить безумие

Звезды стараются не терять оптимизма и бороться с коронавирусом любыми народными способами. Российская балерина Анастасия Волочкова предлагает необычным способ укрепления иммунитета. Предупреждаем, что медики настоятельно рекомендуют не заниматься самолечение, а в случае появления симптомов Covid-19 обращаться к врачу.
В Instagram танцовщица разместила обнаженное фото, на котором позирует в бочке со льдом.
"Немножко холодно. В моей купели лед замерзает естественным образом. Особенно, когда морозно. А вообще ледяная купель - прекрасная защита не только от коронавирусов, но и от безумия и безрассудства многих людей", — написала она.
Балерина также отметила, что купание со льдом помогает от любого негатива.
Напомним, что Анастасия Волочкова давно отключила все комментарии в соцсетях, чтобы не читать сообщения от хейтеров.
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Немножко холодно.😂💨В моей купели Лед замерзает естественным образом. Особенно, когда морозно. А вообще ледяная купель-прекрасная защита не только от коронавирусов, но и от безумия и безрассудства многих людей и от любого негатива.👍 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #зима #спорт #enjoy