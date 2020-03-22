"Две пьесы кружева выдалбливают". Угадай товар с AliExpress по его названию

Давайте честно? Каждый из нас хоть раз, но заказывал какую-нибудь ерунду с AliExpress. Этот сайт может порадовать нас не только в момент, когда долгожданный чехол для телефона за 1 доллар наконец-таки оказался в почтовом ящике, но уже и в момент покупки. Ну все же знают эти смешные названия в духе "рука женщина шелковистое убранство"?