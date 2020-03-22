"Две пьесы кружева выдалбливают". Угадай товар с AliExpress по его названию

Давайте честно? Каждый из нас хоть раз, но заказывал какую-нибудь ерунду с AliExpress. Этот сайт может порадовать нас не только в момент, когда долгожданный чехол для телефона за 1 доллар наконец-таки оказался в почтовом ящике, но уже и в момент покупки. Ну все же знают эти смешные названия в духе "рука женщина шелковистое убранство"?
Справедливости ради нужно отметить, что с развитием торговой платформы машинный перевод на русский язык стал улучшаться. Однако встретить смешные перлы можно и сегодня.
Предлагаем пройти наш тест и по названию товара попробовать угадать, что же нам предлагает приобрести продавец из Китая!