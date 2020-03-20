Пт, 20.03.2020
Алкоголь для меня был анестезией, таблеткой от жизни. Олег, Анонимный Алкоголик

Фото: перемены во внешности Агаты Муцениеце после расставания с Прилучным

ФОТО: instagram.com/agataagata/

Актриса Агата Муцениеце решила посвятить время себе. Девушка всё чаще стала выкладывать в Instagram сториз, где показывает подтянутую и спортивную фигуру. 

Судя по публикациям Агаты, молодая мама довольна своей жизнью, чаще бывает с семьёй, а также занимается собой. 

В последнее время всё чаще можно видеть сториз, где Агата активно занимается спортом. Каждый день по утрам она выходит на пробежку и тренируется.

Уже несколько дней подряд Агата делиться с поклонниками результатами труда. 

ФОТО: instagram.com/agataagata/?

ФОТО: instagram.com/agataagata/?

Стоит отметить, что на положительные изменения во внешности поклонники обратили внимание сразу же после расставания с мужем.

Ранее актриса делилась своими бьюти-лайфхаками.

Напомним, актёр Павел Прилучный и актриса Агата Муцениеце были парой на протяжении девяти лет. 24 февраля супруги объявили, что решили развестись.

Последние новости

НАВЕРХ