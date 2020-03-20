Сб, 21.03.2020
Алкоголь для меня был анестезией, таблеткой от жизни. Олег, Анонимный Алкоголик

Ничего идеального не бывает: История Джигана и Оксаны Самойловой

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Начало романа

ФОТО: https://www.instagram.com/iamgeegun

В начале марта рэпер Джиган (настоящее имя - Денис Устименко-Вайнштейн) шокировал своих фанатов несколькими сториз в Instagram, а позже и вовсе появились новости о помещении артиста в реабилитационный центр для лечения от наркозависимости. 

Долгое время фанаты считали Оксану Самойлову и Джигана примером идеальной семьи. Но внезапно поклонников шокировали странные сторис - на видео рэпер попросил пятилетнюю дочь принести ему пиво, артист начал оскорблять подписчиков и прочее. 

RUS.TVNET решил рассказать историю этой пары с самого начала. 

Итак:

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Начало романа

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