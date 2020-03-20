"Она в буквальном смысле падала": Звезда сериала "Звоните ДиКаприо!" о болезни жены и детей

Началось все с тяжелой болезни детей артиста.

"Хочу поделится некоторой информацией. В конце декабря мой сын Максим заболел пневмонией, потом дочь заразилась - но дело дошло только до острого бронхита", - рассказал он.

В начале январе внезапно стало плохо супруге актера Ольге.

"Резко начался сухой кашель, температура 40 и развилась пневмония в течении нескольких часов (симптомы ничего не напоминают). Она в буквальном смысле падала", - делится он.

Бурковский отметил, что когда они приехали в больницу, то жену положили в кардиологию в отдельную палату, потому что в Инфекционном отделении не было места.

Актер объяснил, что так было по всей Москве - невероятное количество случаев пневмонии.

"Оля не вставая пролежала семь дней, под антибиотиками! Что я думаю - сильнейший всплеск "некой болезни", которую называли, как обычно пневмонией, был в январе и феврале и мы даже не знали и не думали что надо проверяться на какие-то другие болезни!" - считает он.

Он предположил, что, возможно, уже идет спад.

"Я ни в ком случае не призываю не принимать меры, наоборот, мойте руки, здоровайтесь локтями, если начинаете заболевать никуда не ходите, пейте витамины, занимайтесь спортом. Но ни в коем случае не поддавайтесь панике. Страх разрушает", - подытожил Бурковский.