Как звезды зарабатывают на пандемии: Кети Топурия, жена Тимати, Little Big и другие

Кети Топурия

Певица Кети Топурия сообщила в Instagram о том, что ее бренд одежды начал изготавливать маски. Заказать из можно через интернет-магазин. Реакция подписчиков была неоднозначной – многие фолловеры ее затравили. Основным обвинением в адрес певицы стала погоня за хайпом и желание заработать на больной теме

Позже в интернет-магазине появилось сообщение, что защитная маска, не является медицинской. Тем не менее, одна такая маска стоит 17 евро.

"В аптеке сейчас маски невозможно купить, поэтому мы их создали…" - написала Кети под фото.

Little Big

Группа Little Big сейчас стала самым узнаваемым российским коллективом. Их клип для, уже отмененного, "Евровидения" собрал рекордное, для этого конкурса, количество просмотров - свыше 40 миллионов. У артистов также есть свой интернет-магазин. Там они тоже запустили в продажу тканевые маски с фирменными логотипами.

Цена – 12 евро за штуку.

"Закинули в продажу тканевые маски с принтами Little Big и CorUNOvirus! Модели доступны только в черном цвете, чтобы соперники не разглядели следы ваших микробов…" - написали маркетологи группы.

Но тут же грамотные менеджеры защитились от хейтеров важным замечанием: "Товар является сувенирной продукцией, и не является продукцией медицинского назначения".

Анастасия Решетова

Супруга рэпера Тимати стала продавать дезинфицирующие средства для рук. Теперь в ее салоне красоты можно приобрести антисептический гель для рук по 6 евро за флакончик. На женщину также обрушились хейтеры. Ведь подобный товар раньше стоил в пять раз дешевле. Но звезда это обосновала так - мол, когда-то брала для себя, а теперь решила людям.

Ксения Бородина

Многие звезды скинули цены на коммерческие публикации. Но есть знаменитости, которые напротив получают дополнительные заказы.

Например, ведущая шоу "Дом-2" Ксения Бородина не испугалась коронавируса и отметила день рождения с друзьями в Куршавеле. Сейчас телезвезда на вынужденной самоизоляции. Сейчас Ксения рекламирует доставку товаров от различных брендов на дом. Ходят слухи, что стоимость рекламных постов в Instagram-аккаунте Бородиной стала несколько тысяч евро.

Регина Тодоренко, Ляйсан Утяшева, Эвелина Бледанс и Лера Кудрявцева

Регина сейчас рассказывает блог, где пишут о ситуации с карантином в Америке. Ляйсан Утяшева в свой ленте говорит про бренды, которые устраивают распродажу своих нарядов.

Лера Кудрявцева рекламирует стоматологическую клинику, в которой тщательно следят за нормами дезинфекции и даже измеряют температуру клиентам. Об этом пишет "Комсомольская правда".

В свою очередь, актриса Эвелина Бледанс рассказывает про клиники красоты и услуги косметологов.