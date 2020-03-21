Коронавирус не помеха! Микки Рурк снимает рекламный ролик в Риге

"Очень весело снимать рекламный ролик в Риге", - написала помощница Рурка Ксения Дерст (Kseniya Durst) на своей странице в Instagram.

Женщина заверила подписчиков, что все были проверены перед выходом на съемочную площадку. У всех была также проверена температура. Ксения подчеркнула, что все здоровые, а в Латвии на 2 миллиона всего только 30 больны.

На 21 марта в Латвии зарегистрировано 124 случая заражения Covid-19.

На видео Рурка гримируют для начала съемок, которые проходят на боксерском ринге.

Помощница актера Ксения Дерст - это экс-супруга вокалиста группы Limp Bizkit Фреда Дерста.

Развод женщины с рок-звездой был громким. Он состоялся в 2019 году, весной. Бывший муж тогда лишился дорогого автомобиля. Кроме того, издание Teleprogramma.pro писала, что музыкант вынужден выплачивать пособие на содержание. Таковы были условия брачного договора, который был составлен парой перед свадьбой в 2013 году.

Напомним, в сотрудничестве с продюсерской компанией Forma Pro Films Латвия начала снимать картину Warhunt и Pinocchio, в главных ролях актеры Микки Рурк, Скотт Эдкинс и Аль Пачино.

Художественный фильм Warhunt будет мистическим военным триллером, действие которого происходит во время Второй мировой войны. Уже тогда сообщалось, что часть сцен будут снимать в Латвийском этнографическом музее, в покайнских и лигатненских лесах и пещерах.

Это не первый случай, когда голливудские продюсеры решили сотрудничать с латвийской киноиндустрией в создании фильма - 12 октября 2018 года в Нью-Йорке на фестивале Woodstock состоялась премьера биографического фильма "Парижские песни", посвященного казахскому певцу Амре Кашаубаеву. Сцены этого фильма также сняты в Латвии.