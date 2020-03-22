"Симптомы лихорадки и кашля". Пласидо Доминго сообщил, что у него Covid-19

"Мы вместе с семьей находимся в самоизоляции. Все мы в добром здравии, только у меня появились симптомы лихорадки и кашля. Прошу всех быть предельно осторожными, следуйте основным правилам, чаще мойте руки, держитесь на расстоянии от других, делайте все возможное для того, чтобы остановить распространение вируса, и, прежде всего, оставайтесь дома, если можете!" - обратился тенор к своим подписчикам.