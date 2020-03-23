Рижане Kris & Oz и Phonetica издали сингл на легендарном лейбле King Street Sounds

20 марта на King Street Sounds в Нью-Йорке вышел совместный сингл "Changes" латвийской инди-соул группы Kris & Oz и дип-хаус-проекта Phonetica.
Группа Kris & Oz существует семь лет. Она дважды (в 2018 и 2019 году) участвовала в национальном конкурсе Supernova, и в августе прошлого года выпустила песню "Changes", которую написали три оригинальных участника коллектива: Кристина Моринс, Александр Соловьев и Артур Осипов.
""Changes" о том, чтобы танцевать, радоваться жизни, ждать перемены в лучшую сторону", – говорят музыканты.
Песня еще и о хороших изменениях в группе: ее основной состав пополнил басист Марк.
"После выхода оригинала Александр Соловьев из Kris & Oz, у которого мы часто работаем в студии, предложил ремикшировать трек. В результате получились две хорошие, самостоятельные клубные версии. И мы подумали, что по звучанию они подошли бы лейблу King Street Sounds. Отправили туда демо и тут же получили предложение об издании!" - рассказывает Макс Ломов из Phonetica.
Лейбл King Street Sounds был основан в Нью-Йорке в 1993 году и является одним из старейших и самых уважаемых независимых лейблов звукозаписи мира.
В 90-х он стал домом для таких столпов дип-хауса как Керри Чандлер и Деннис Феррер, на нем также выпускались Луи Вега, Дэнни Тенаглия, Дэвид Моралес, Ларри Леван и другие. В комбинации с саблейблами Street King и Nite Grooves, King Street издал одни из лучших релизов в жанрах дип-, афро- и лэтин-джаз-хаус.