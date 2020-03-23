Рижане Kris & Oz и Phonetica издали сингл на легендарном лейбле King Street Sounds

Группа Kris & Oz существует семь лет. Она дважды (в 2018 и 2019 году) участвовала в национальном конкурсе Supernova, и в августе прошлого года выпустила песню "Changes", которую написали три оригинальных участника коллектива: Кристина Моринс, Александр Соловьев и Артур Осипов.

Kris&Oz ФОТО: пресс-фото/ архив группы Kriss&Oz

""Changes" о том, чтобы танцевать, радоваться жизни, ждать перемены в лучшую сторону", – говорят музыканты.

Песня еще и о хороших изменениях в группе: ее основной состав пополнил басист Марк.

"После выхода оригинала Александр Соловьев из Kris & Oz, у которого мы часто работаем в студии, предложил ремикшировать трек. В результате получились две хорошие, самостоятельные клубные версии. И мы подумали, что по звучанию они подошли бы лейблу King Street Sounds. Отправили туда демо и тут же получили предложение об издании!" - рассказывает Макс Ломов из Phonetica.

Лейбл King Street Sounds был основан в Нью-Йорке в 1993 году и является одним из старейших и самых уважаемых независимых лейблов звукозаписи мира.