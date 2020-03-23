Как сделать медицинскую маску своими руками

Помимо этого, важно то, что маска будет эффективна только, если вы соблюдаете гигиену рук. Руки необходимо тщательно мыть и обрабатывать специальным дезинфектором.

Также важно понимать, что маска не закрывает все пути, через которые может пройти вирус. Медики говорят, что маска не является самым надёжным способом того, как можно уберечься от вирусов, отмечает "Чемпионат".

Как сделать маску своими руками

Находясь дома можно изготовить ватно-марлевую повязку. Чтобы её сделать нам понадобятся:

марля или медицинский широкий бинт;

вата;

ножницы;

половина листа бумаги А4.

Внимание! Обязательно выбирайте материалы из натурального хлопка, поскольку любой процент примеси может затруднить дыхание и/или спровоцировать аллергическую реакцию.

Пошаговая инструкция:

От марли или медицинского бинта два раза отрезаем куски длиной примерно 60-70 сантиметров. Убираем их в сторону. На половину листа бумаги А4 выкладываем вату. Обматываем лист с ватой несколькими слоями бинта. Переворачиваем повязку бумажной стороной кверху, затем продеваем между слоями бинта два длинных куска марли, что мы сделали для завязок в первом пункте. Аккуратно достаём из марли бумагу.

Перед использованием проверьте, чтобы вата была качественной

Встряхиваем вату перед источником света. В случае, если возникла мелкая пыль - вату необходимо заменить. Для этого можно выбрать более качественную вату или марлю, которая будет сложена как минимум в четыре слоя.

Кроме одноразовой ватно-марлевой повязки в Сети можно увидеть методы изготовления многоразовой тканевой маски и повязки из марли и обыкновенных салфеток.

Важно! Самодельные маски будут эффективны всего около двух часов.

Правила при использовании самодельной маски:

(Рассказывает "Чемпионат")