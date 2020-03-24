Вт, 24.03.2020
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Поцелуй, винишко и откровенный разговор: Ивлеева пообщалась с Примадонной в прямом эфире

ФОТО: instagram.com/_agentgirl_/alla_orfey/ коллаж RUS.TVNET

Популярная телеведущая и блогер Настя Ивлеева устроила прямой эфир с соцсетях с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным. Звезды обсудили, как они живут и чем спасаются от коронавируса. 

Ивлеева рассказала, что она старается бороться с коронавирусом при помощи красного вина. Которое она и продемонстрировала в прямом эфире. У Максима оказался рядом бокал вина, которое он пригубил, а вот Примадонна отказалась присоединиться к супругу. 

"Чтобы хорошо выглядеть, не пью", - объяснила Насте Пугачева.

ФОТО: https://www.instagram.com/_agentgirl_

На видео Настя сделала Алле Борисовне массу комплиментов. Оказалось,что 70-летняя Примадонна прекрасно выглядит даже в пижаме и без макияжа. 

Пугачева в свою очередь пошутила, что ей помогает любовь мужа и даже поцеловала Максима в кадре. 

На видео появились и дети звездной пару - двойняшки Гарри и Лиза, которые вспомнили, как Настя снимала свой новогоднее видео в их замке в деревне Грязь.

ФОТО: https://www.instagram.com/_agentgirl_

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