"Это было как прыжок без парашюта": Рижанка Яна Клявиня о попадании в финал шоу с Лазаревым и Басковым
22 марта рижская исполнительница Яна Клявиня (ранее выступавшая под псевдонимом Kamilla) вышла в финал российского вокального телевизионного конкурса "Ну-ка, все вместе!". Ведущим проекта является Николай Басков, а предводителем жюри из ста человек - Сергей Лазарев. RUS.TVNET смог связаться с певицей и узнать все из первых уст.
- Расскажите подробнее о себе. Где вы учились вокалу, какой сценический опыт? Быть может, вы раньше уже принимали участие в других музыкальных конкурсах?
- Ни для кого не секрет, что все детство я прожила в республике Башкортостан, в городе Октябрьский. Там я училась и окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Пению я там училась до 11-го класса. Я пела в коллективе "Маленькие звездочки", а потом, когда стала постарше, - уже в музыкальном коллективе "Камертон". Скажем так, обычная творческая жизнь (смеется).
В Латвию я приехала в 2007 году и попала на проект Hello Jūrmala. Это телевизионное реалити-шоу, которое транслировалось на латвийском канале, многие его помнят и знают.
В Латвию я очень интересно вернулась... Я участвовала в российском международном фестивале "Роза Ветров" и получила грант, но в этом учреждении могли учиться только граждане России, а так как я была гражданкой Латвии, то я должна была отказаться от гражданства и поехать учиться в Славянскую академию культуры музыки и танца, но, к сожалению, мое сердце осталось в Латвии и никуда я не поехала. Я живу здесь уже почти 13 лет!
В 2019 году я приняла участие в шоу "Голос Украины". Участие в этом проекте для меня было самым невероятным, потому что это была моя мечта.
Я до сих пор еще не верю в то, что я была в этом прекрасном проекте!
Это было отправной точкой, чтобы двигаться дальше. И очень хочется сказать, что это единственный достойный проект из всех "Голосов", которые есть у нас на планете.
"Голос Украины" - самый любимый, самый теплый… а какие прекрасные люди там работают! Все, кто делает это шоу - продюсеры, музыкальный продюсер, наши наставники, музыкальные педагоги и многие другие - это великолепные люди. "Голос Украины" на самом деле - это потрясающая сказка наяву, которая со мной случилась.
В 2019 году Яна приехала в Украину и выступила на слепых прослушиваниях. Она удивила зрителей и жюри конкурса исполнением песни "Прiрва" группы The Hardkiss на украинском языке. К ней повернулись сразу два наставника - Потап и Тина Кароль. Клявиня выбрала команду Тины. В следующем этапе певица выступила в дуэте с Дэвидом Аксельродом, но уступила ему и покинула шоу.
На конкурсе "Ну-ка, все вместе!" Яна исполнила две песни. Первым был хит Леди Гаги Born the way, а когда пришла очередь финального баттла - Яна спела композицию Ани Лорак "Спроси".
- Расскажите, что за песни вы исполняли? Почему такой выбор?
- Песни мы выбирали непосредственно с педагогами телепроекта. Это очень крутые педагоги, которые невероятно помогли в выборе репертуара. Я им очень благодарна. На шоу я слушалась всех беспрекословно и очень-очень рада, что у меня были такие песни.
- Что было самым сложным во время выступления?
- На самом деле было сложно все. Конечно, это не первый мой музыкальный конкурс, но первый именно такого масштаба - с трансляцией на российском телевидении. Для меня это было как прыжок без парашюта. Чувство такое, как будто бы я побывала на Олимпиаде и участвовала в фигурном катании, где у тебя нет права на ошибку, где ты должен сделать все элементы на высшие баллы.
- Какие у вас впечатления от проекта, от Николая Баскова и "лидера сотни" Сергея Лазарева?
- На самом деле, будучи уже более-менее профессиональной певицей, когда видишь звезд такой величины, все равно хочется вскрикнуть: "О, это Сережа Лазарев! О, а это Николай Басков!". Вы не представляете, какие они душевные, какие они добрые, какие они талантливые, а как они превосходно ведут это шоу! Поэтому от них только самые теплые впечатления.
- Знакомы ли вы с кем-то из экспертов на стене?
- В "сотне" экспертов очень много людей, которых я видела на телеэкране. Песни многих я слушала. Среди них очень много профессионалов. Конечно, большая поддержка была от нашей певицы Лиене Грейфане. Чувствовалось, что она очень сильно поддерживает меня.
Напомним, латвийская исполнительница Лиене Грейфане является одним из членов жюри на шоу "Ну-ка, все вместе!".
- У вас было невероятно красивое платье. Расскажите подробнее, как подбирался такой сценический костюм.
- Я всегда очень тщательно подхожу к выбору наряда, так как в Латвии много дизайнеров, но сценических дизайнеров при этом очень мало. Я знаю, что мне всегда на помощь придет Наталья Креслова, у которой в Латвии есть чудесный бутик Love Story. Это салон свадебных платьев, аксессуаров и вечерних нарядов.
- Николай упомянул, что вы приехали с мужем. Расскажите немного о нем. Понимает ли он, что живет с женщиной, которая "влюблена в сцену". Можно ли о вас так сказать - "влюблена в сцену"? Кто вас еще поддерживает кроме супруга?
- Предложение о замужестве еще не поступало, но он всем говорил, что он мой муж (улыбается). До поездки на этот музыкальный проект, я думаю, он не понимал до конца, чем я занимаюсь, а когда он все это увидел, то переживал. Особенно когда было столько эмоций!
Я думаю, именно в этот момент он понял, что он живет с певицей.
Его поддержка очень-очень помогала мне, конечно, мы это все проходили вместе - это 100%. И самые важные слова, кроме тех самых "люблю"…
Для меня было важно услышать: "Яна, ты боец!". Для меня это самые важные слова в моей жизни, в моей карьере и вообще во всем.
- Вы прошли в финал. Как вы думаете, получится ли у вас еще раз удивить сотню?
- На самом деле, когда я ехала туда, для меня было уже победой, что меня выбрали как участника из тысяч претендентов. Для меня уже было радостью, что я буду на этом проекте. В принципе, я не ожидала, что попаду финал, потому что очень-очень много талантливых ребят, которые круто поют. Конечно, выход финал был неожиданностью. Как служится моя судьба - это известно только одному Богу.
Это самое непредсказуемое шоу на российском телевидении. Все будет зависеть от выбора репертуара, подготовки и удачи. Кто знает, как будет. Впереди у нас 17 сильнейших вокалистов.
- Стоит ли принимать участие в подобных проектах?
- Я считаю, что в таких проектах обязательно нужно участвовать, потому что это путь артиста, который должен быть услышан. На стене сидят 100 экспертов - композиторы, продюсеры, певцы и артисты. У каждого участника есть шанс быть услышанным, тем более миллионы телезрителей смотрят этот проект.
Шоу "Ну-ка, все вместе!" действительно ошеломляющее, народное, непредсказуемое и самое-самое интересное на данный момент на российском телевидении. Это что-то новое и что-то необычное.
- Что самое главное в таких случаях - образ, мастерство, песня? Или, быть может, что-то другое?
- От выступления зависит все - образ, выбор репертуара, как ты держишься на сцене и как ты собираешься перед выступлением. Важна каждая мелочь! Это, я повторюсь, как в фигурном катании - когда у тебя есть множество элементов, на которые ты должен обратить внимание и все сделать на высший балл. Конечно, удача должна сопутствовать участнику, поэтому тем более в таком шоу ничего нельзя угадать!
Галерея: Яна Клявиня