"Это было как прыжок без парашюта": Рижанка Яна Клявиня о попадании в финал шоу с Лазаревым и Басковым

- Что было самым сложным во время выступления?

- На самом деле было сложно все. Конечно, это не первый мой музыкальный конкурс, но первый именно такого масштаба - с трансляцией на российском телевидении. Для меня это было как прыжок без парашюта. Чувство такое, как будто бы я побывала на Олимпиаде и участвовала в фигурном катании, где у тебя нет права на ошибку, где ты должен сделать все элементы на высшие баллы.

ФОТО: пресс-фото/личный архив Яны Клявини

- Какие у вас впечатления от проекта, от Николая Баскова и "лидера сотни" Сергея Лазарева?

- На самом деле, будучи уже более-менее профессиональной певицей, когда видишь звезд такой величины, все равно хочется вскрикнуть: "О, это Сережа Лазарев! О, а это Николай Басков!". Вы не представляете, какие они душевные, какие они добрые, какие они талантливые, а как они превосходно ведут это шоу! Поэтому от них только самые теплые впечатления.

Яна Клявиня и Николай Басков ФОТО: пресс-фото/личный архив Яны Клявини

- Знакомы ли вы с кем-то из экспертов на стене?

- В "сотне" экспертов очень много людей, которых я видела на телеэкране. Песни многих я слушала. Среди них очень много профессионалов. Конечно, большая поддержка была от нашей певицы Лиене Грейфане. Чувствовалось, что она очень сильно поддерживает меня.

Напомним, латвийская исполнительница Лиене Грейфане является одним из членов жюри на шоу "Ну-ка, все вместе!".

Лиене Грейфане и Николай Басков ФОТО: скриншот видео

- У вас было невероятно красивое платье. Расскажите подробнее, как подбирался такой сценический костюм.

- Я всегда очень тщательно подхожу к выбору наряда, так как в Латвии много дизайнеров, но сценических дизайнеров при этом очень мало. Я знаю, что мне всегда на помощь придет Наталья Креслова, у которой в Латвии есть чудесный бутик Love Story. Это салон свадебных платьев, аксессуаров и вечерних нарядов.

ФОТО: пресс-фото/личный архив Яны Клявини

- Николай упомянул, что вы приехали с мужем. Расскажите немного о нем. Понимает ли он, что живет с женщиной, которая "влюблена в сцену". Можно ли о вас так сказать - "влюблена в сцену"? Кто вас еще поддерживает кроме супруга?

- Предложение о замужестве еще не поступало, но он всем говорил, что он мой муж (улыбается). До поездки на этот музыкальный проект, я думаю, он не понимал до конца, чем я занимаюсь, а когда он все это увидел, то переживал. Особенно когда было столько эмоций!

Я думаю, именно в этот момент он понял, что он живет с певицей.

Его поддержка очень-очень помогала мне, конечно, мы это все проходили вместе - это 100%. И самые важные слова, кроме тех самых "люблю"…

Для меня было важно услышать: "Яна, ты боец!". Для меня это самые важные слова в моей жизни, в моей карьере и вообще во всем.

ФОТО: пресс-фото/личный архив Яны Клявини