В Кэрри Бредшоу женщины узнавали себя: Саре Джессике Паркер - 55!

Именно эта роль принесла Саре 4 премии "Золотой глобус" и две премии "Эмми".

В одночасье Сара стала одной из главных модниц планеты и иконой стиля. Зрители и критики высоко оценили ее талант и природное обаяние.

Детство актрисы прошло в штате Огайо. Отец Сары работал журналистом и владел бизнесом, а мама была воспитательницей и учительницей в начальной школе. Кроме Сары в семье было еще три ребенка.

Родители решили развестись, когда актриса была еще дошкольного возраста. Мать вышла замуж второй раз. У ее нового супруга тоже было 4 детей. Все стали жить вместе.

В школьные годы Сара влюбилась в театральное искусство, балет и стала заниматься вокалом. Родители поддерживали дочь, как могли.

Свою первую роль актриса получила в возрасте 9 лет. Это была роль в бродвейской пьесе-мюзикле "Невинные".

Родители поддержали успех дочери и всей семьей переехали в Нью-Йорк, чтобы Сара посещала профессиональную студию актерского мастерства.

Это дало плоды! Уже через год она сыграла одну из главных ролей в театральной постановке мюзикла "Звуки музыки", а еще позже – в мюзикле "Энни".

Дебют на телевизионном экране состоялся в 1982 году . Это был телесериал "Квадратные колышки". Он не был популярен, но 17-летняя актриса получила хорошие отзывы от критиков.

После Паркер предложили небольшие роли в таких фильмах, как "Богатые дети", "Свободные" и главную роль в музыкальной комедии "Девочки хотят повеселиться".

В 1984 году на экраны вышел фильм "Полет навигатора", который моментально стал популярным среди подростков. Сара Джессика в нем сыграла ученую-практикантку Кэролин Мак Адамс. Следующий фильм "Лос-анджелесская история" вышел лишь в 1991 году. Это была романтическая комедия.

С этого момента в карьере Сары произошел поворот - она стала сниматься в главных ролях - "Медовый месяц в Лас-Вегасе", "Фокус-покус", "На расстоянии удара", "Эд Вуд", "Рапсодия Майами" и "Если Люси упадет".

Каждый из этих фильмов имел успех!

Партнера Паркер по съемкам стали такие именитые актеры, как Антонио Бандерас, Джонни Депп, Брюс Уиллис, Бетт Мидлер и Николас Кейдж.

Актриса ярко себя проявила и в роли второго плана - комедия "Клуб первых жен", где Сара играла вместе с Голди Хоун, Мэгги Смит и Дайан Китон.

На самой звездной ролью Сары стала роль модницы и колумнистки из Нью-Йорка Кэрри Бредшоу в сериале "Секс в большом городе".