В Кэрри Бредшоу женщины узнавали себя: Саре Джессике Паркер - 55!

25 марта американской актрисе и продюсеру Саре Джессике Паркер (Sarah Jessica Parker) исполняется 55 лет. Огромную популярность и узнаваемость актрисе принесла роль в сериале "Секс в большой городе". Мало кто не помнит Кэрри Бредшоу, которая мечта выйти замуж за мужчину своей мечты.
Именно эта роль принесла Саре 4 премии "Золотой глобус" и две премии "Эмми".
В одночасье Сара стала одной из главных модниц планеты и иконой стиля. Зрители и критики высоко оценили ее талант и природное обаяние.
Детство актрисы прошло в штате Огайо. Отец Сары работал журналистом и владел бизнесом, а мама была воспитательницей и учительницей в начальной школе. Кроме Сары в семье было еще три ребенка.
Родители решили развестись, когда актриса была еще дошкольного возраста. Мать вышла замуж второй раз. У ее нового супруга тоже было 4 детей. Все стали жить вместе.
В школьные годы Сара влюбилась в театральное искусство, балет и стала заниматься вокалом. Родители поддерживали дочь, как могли.
Свою первую роль актриса получила в возрасте 9 лет. Это была роль в бродвейской пьесе-мюзикле "Невинные".
Родители поддержали успех дочери и всей семьей переехали в Нью-Йорк, чтобы Сара посещала профессиональную студию актерского мастерства.
Это дало плоды! Уже через год она сыграла одну из главных ролей в театральной постановке мюзикла "Звуки музыки", а еще позже – в мюзикле "Энни".
Дебют на телевизионном экране состоялся в 1982 году . Это был телесериал "Квадратные колышки". Он не был популярен, но 17-летняя актриса получила хорошие отзывы от критиков.
После Паркер предложили небольшие роли в таких фильмах, как "Богатые дети", "Свободные" и главную роль в музыкальной комедии "Девочки хотят повеселиться".
В 1984 году на экраны вышел фильм "Полет навигатора", который моментально стал популярным среди подростков. Сара Джессика в нем сыграла ученую-практикантку Кэролин Мак Адамс. Следующий фильм "Лос-анджелесская история" вышел лишь в 1991 году. Это была романтическая комедия.
С этого момента в карьере Сары произошел поворот - она стала сниматься в главных ролях - "Медовый месяц в Лас-Вегасе", "Фокус-покус", "На расстоянии удара", "Эд Вуд", "Рапсодия Майами" и "Если Люси упадет".
Каждый из этих фильмов имел успех!
Партнера Паркер по съемкам стали такие именитые актеры, как Антонио Бандерас, Джонни Депп, Брюс Уиллис, Бетт Мидлер и Николас Кейдж.
Актриса ярко себя проявила и в роли второго плана - комедия "Клуб первых жен", где Сара играла вместе с Голди Хоун, Мэгги Смит и Дайан Китон.
На самой звездной ролью Сары стала роль модницы и колумнистки из Нью-Йорка Кэрри Бредшоу в сериале "Секс в большом городе".
В 1998 он вышел на экраны и произвел эффект разорвавшейся бомбы.
Роль Кэрри в картине стала лучшей в ее творческой биографии. В этой героине женщины узнавали себя. Брэдшоу стала объектом подражания для многих современных женщин.
Героиня Паркер - это сильная, остроумная и сексуальная женщина. Она никогда не падает духом и не теряет чувства юмора.
У нее есть лишь одно слабое место - это туфли от известных дизайнеров.
За эту роль Сара Джессика получила 4 раза премию "Золотой глобус", 2 раза "Эмми" и 3 раза премию Гильдии киноактеров США.
Всего вышло 6 сезонов этого сериала, а в 2008 году вышел одноименный фильм "Секс в большом городе", который стал продолжением, а в 2010 году был снят "Секс в большом городе – 2".
Актерский состав проектов не менялся. В главных ролях: Сара Джессика Паркер, Ким Кэттролл, Кристин Дэвис и Синтия Никсон.
Кроме сериала у Паркер были роли в картинах: "Дадли Справедливый", "Романтическое преступление", "Любовь и прочие неприятности", "Испытание", "Я не знаю, как она делает это". За роль в фильме "Привет семье!" ее номинировали на премию "Золотой глобус".
Мало кто знает, но с 1984 по 1991 год Сара встречалась с "Железным человеком"- Робертом Дауни-младшим. Но пара рассталась из-за проблем актера с наркотиками.
В 1997 году Паркер вышла замуж за актера Мэттью Бродерика. Пара растит троих детей — сына Джеймса Уилки и дочерей-близнецов - Марион Лоретту Элуэлл и Табиту Ходж.