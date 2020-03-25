Саманта Тина об отмене "Евровидения" и своих чувствах: "Не будь дурой!"

Напомним, 8 февраля, на Латвийском телевидении прошел национальный отбор на песенный конкурс "Евровидение". Победительницей стала 30-летняя исполнительница Саманта Тина с песней Still Breathing. 18 марта организаторы песенного конкурса "Евровидение" приняли решение об отмене мероприятия в этом году из-за пандемии коронавируса.

Исполнительница пригласила съемочную группу реалити-шоу в свой рабочий кабинет, где показала стол со своими многочисленными призами и наградами. Среди них была и заветная путевка в Роттердам на "Евровидение-2020".

"Тяжело. Восемь лет я старалась, боролась, а потом случается какой-то природный катаклизм и все. Ты там ничего не можешь сделать", - признается Саманта.

Певица отметила, что не будет плакать перед камерами, так как уже ранее выплакалась.

"У меня есть право это делать: во-первых - я женщина, а во-вторых - я человек, эмоциональное существо", - объяснила Тина.

Блондинка призналась, что сейчас ей многие пишут: "Не будь дурой, и не переживай из-за этого".

Тем не менее Саманта сильно переживает. Она напомнила, что ранее в соцсетях уже сравнивала эту ситуацию с конфеткой, которую дали лизнуть, но не дали съесть.

"Ну что, милые мои, как большинство уже знает, "Евровидения" в этом году не будет, об этом сообщили официально. Ну что, ну... Это чувство - борись, борись, тяжело, в поте лица, а тебе дают попробовать такую глазурь, а саму конфетку ты не получаешь... Глупо, грустно, больно", - писала Тина в Instagram.

Больше всего Саманта переживает, что пока не ясно, сохранится ли за ней право ехать на "Евровидение" или же будет новый Национальный отбор. Останется ли конкурсной ранее заявленная песня или надо будет писать новую. Пока никто ничего не знает до конца.

"Многие думают, что если я победила на Supernova, то мне море по колено. Это не так! Начинается еще более тяжелая работа. Я была готова это делать. Шла везде, искала деньги, чтобы мои три девушки (бэк-вокалистки - прим. ред.) могли поехать со мной на все pre-party", - поясняет она.

Саманта Тина полагает, что не надо было все это отменять. Конкурс стоило перенести на лето или осень. Певица уверена, что эта боль еще долго будет ее преследовать.