Шрам, перечеркнувший карьеру, "побег" от мужа-миллионера и безумие: жизнь актрисы Караваевой

Я - чайка. Валентина Караваева всю свою жизнь грезила о роли Нины Заречной. И эта мечта практически лишила её разума.
Не вижу преград
Звезда советского кинематографа появилась на свет 28 мая 1921 года в городе Вышний Волочёк. Её назвали Аллой, но уже в пять лет она решила, что её будут звать Валентина - мол, это имя больше подходит артистке. Откуда в ребёнке было столько рвения к этой профессии - непонятно. Родители девочки были обычными рабочими, а семья жила бедно.
В пятом классе Валя заявила, что больше не будет ходить в школу. Она усиленно готовилась к экзаменам, чтобы окончить школу экстерном. Параллельно она писала просьбы в различные театральные школы, чтобы её туда взяли. Никакого ответа она так и не получила. В 1935-м 14-летняя Валентина решилась написать Сталину:
"Разрешите мне стать актрисой, чтобы служить нашему искусству", - последняя строчка письма.
К Караваевой повернулась удача: пришло приглашение на обучение в школу при "Мосфильме". Валя сбежала из дома, оставив родителям только записку.
По прибытии девочку сразу приняли в ряды учащихся, выделили место в общежитии, стипендию, взяли под коллективную опеку. Неизвестно, кто на это повлиял, но сама Валентина верила, что это Сталин.
Караваева попала на курс к известному кинорежиссёру Юлию Райзману. Режиссёра поражали отдача Валентины, её безоговорочный талант и настырность, с которой она бралась за каждое дело.
"Машенька" - это жизнь
В 1941 году обучение в школе при "Мосфильме" шло к концу. Неожиданно грянула война.
Райзман задумал снять фильм о любви почтовой служащей и шофёра - "Машенька".
Но режиссёр очень долго не мог найти главную героиню, даже думал отложить съёмки. Однако пробы Караваевой покорили всю съёмочную группу, и Райзман тут же взял юную актрису на главную роль.
Съёмки начались в Москве, затем проходили в Алма-Аты. Только тогда, спустя шесть лет после ухода из дома, Валентина решилась впервые написать родителям.
"Единственная, дорогая моя матушка, что-то очень мне тяжело. Некому сказать больше, а сердце рвётся… Мамочка, Машенька для меня - это жизнь. Ну пусть всё, всё будет отнято у меня, но чтоб я стала горячей и хорошей Машенькой", - писала Валя.
Сложно поверить в то, что эти слова окажутся пророческими.
Вне площадки девушка тоже практически не выходила из образа, из-за чего многие считали её странной.
Стоит отметить, что Караваева получила Сталинскую премию в 21 год, став самым молодым её лауреатом. Награды престижней тогда не было. В свою очередь, лента "Машенька" имела невероятный успех.
Шрам
Всё складывалось как нельзя лучше: талант признан, Юлий Яковлевич позвал в следующую картину - "Небо Москвы". Беспрецедентный случай, когда он работал с актрисой дважды. Валентина, конечно, согласилась. В это же время пришло предложение главной роли в картине о Зое Космодемьянской.
1943 год. У Валентины был свой личный автомобиль с водителем. В одну из поездок машину занесло и она влетела в трамвай. Водитель скончался на месте, Караваеву госпитализировали.
Жизнь девушки спасли, а лицо... Как только артистка очнулась, она попросила зеркало: увидела только свои глаза - лицо перебинтовано.
"Жизнь вне опасности. Но, к сожалению, детей вы иметь не сможете никогда", - сказал врач.
Но Караваеву интересовало другое: "А сниматься? Сниматься я смогу?!".
Спустя несколько дней можно было увидеть, что находится под слоями бинта: от уха до подбородка - огромный глубокий шрам. Женщина едва себя узнавала. Повторные операции ситуацию не изменили. Роли в фильмах "Небо Москвы" и "Зоя" были потеряны. Новых предложений - ноль.
Счастливое замужество
Валентина не смирилась со своей новой внешностью: она не выходила из дома без толстого слоя грима, а фотографии делала только с одного ракурса. Ролей 22-летней Караваевой не предлагали.
В 1945-м актриса познакомилась с дипломатом Джорджем Чапменом. Наследник многомиллионного состояния влюбился в неё практически с первого взгляда.
Через месяц красивых и дорогих ухаживаний Джордж сделал Караваевой предложение. Валентина согласилась, а "наверху" брак советской актрисы с иностранцем был одобрен.
Жизнь начала налаживаться, у актрисы появилась работа в театре Моссовета, где последовало частичное исполнение мечты - роль в "Чайке". Хоть она и мечтала о роли Нины Заречной в кино - выбирать ей не приходилось.
Несмотря на успех постановки, Валентина покинула театр. Есть версия, что её уволил режиссёр, но гадать не будем. Коллеги Караваевой по сцене вспоминали, что она была несносна: 24-летняя актриса учила именитых артистов, как надо играть!
Валентина с супругом улетели в Великобританию. Караваевой дали разрешение на выезд. Говоря о любви к мужу: слухи ходили разные, но свидетели утверждали, что девушка действительно любила своего супруга.
В Великобритании Караваева быстро освоилась. Роскошная жизнь отразилась и на характере звезды: она стала капризнее. Некоторое время спустя Валентина на средства супруга открыла в Женеве театр, став там и примой, и режиссёром. Единственная постановка театра - "Чайка".
В 1948 году в лучшей клинике Швейцарии Валентине сделали две пластические операции: шрам стал меньше, однако избавиться от него вовсе не вышло.
Ещё хуже
После ряда операций у артистки вдруг онемела верхняя губа и появился нервный тик. Стоит ли говорить, что она была подавлена?
Было принято решение вернуться домой.
Чапмен, сильно любивший супругу, предлагал развод и хорошее наследство, только бы она осталась и он мог хоть иногда видеть её. Но увы.
Возвращение на родину
В 1950 году она вернулась на родину. Только в Москву Караваевой приехать не разрешили, отправив её в родной Вышний Волочёк.
В местном театре Валентину боготворили, однако артистке этого было мало, и очень скоро на свой страх и риск она вернулась в Москву, где обивала пороги киностудий.
Теперь киноделов останавливал не только шрам - никто не хотел иметь дело с эмигранткой.
Вскоре после приезда в столицу Валентину вызвали в Министерство иностранных дел: бывший муж погиб в аварии, а его родители отказались выплачивать многомиллионное наследство, которое полагалось Вале. Звезда сразу же подписала все бумаги на отказ. Она желала не денег - только славы!
Какое-то время Валентина, будучи практически без денег, меняла дешёвые коммунальные комнаты, а затем попробовала совершить попытку самоубийства - неудачную. Вскоре, в 1955 году, ей выдали однокомнатную квартиру.
Караваева получила работу в Театре киноактёра, а когда его закрыли, она перешла в Театр имени Пушкина. На сцену артистку не пускали - как уже ясно - из-за её характера. Зарплату она получала совсем небольшую.
В 1964 году она наконец получила первую за 20 лет роль в кино - в фильме "Обыкновенное чудо". Сыграла она там придворную даму Эмилию.
Спустя два года последовал фильм "Весёлые расплюевские дни", в титрах её имя не фигурировало. На этом всё - больше никаких предложений не было.
Однако она всё так же мечтала сняться в главной роли в фильме своей мечты.
Продав последнее, что у было у неё в квартире, на полученные средства она приобрела оборудование.
"Любительская камера и 16-миллиметровая пленка. Она играла, проявляла отснятое, просматривала на проекторе и с учётом ошибок играла заново. И так всю жизнь, понимаете?" - рассказывал режиссёр Георгий Параджанов, который снял о Караваевой фильм на основе этих записей.
В 1970-х у неё появилась новая работа - актриса дубляжа. Но и тут она не задержалась. Валентина всячески старалась переиграть своих зарубежных коллег с помощью одной лишь интонации. Её уволили.
Так и осталась одна "Чайка". Более 20 лет Караваева являлась и режиссёром, и актрисой своего кино. Её мечта сбылась.
Валентина Караваева умерла в конце декабря 1997 года в своей квартире. Дом, в котором она жила, затопило. Валентину Ивановну обнаружили лежащей на полу. В ледяной воде. На ней были грим и сценический костюм.
В свои последние годы женщина была абсолютным отшельником: родные узнали о её кончине только из газет.
Однако нельзя сказать, что актрису забыли: люди из мира театра и кино старались помогать ей. У Валентины было немало мужчин, хотя и никто из них не задержался в её жизни.
После смерти Караваевой все её личные вещи передали в Музей кино.
Видео: Я - Чайка. Тайна актрисы Караваевой