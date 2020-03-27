Шрам, перечеркнувший карьеру, "побег" от мужа-миллионера и безумие: жизнь актрисы Караваевой

Не вижу преград

Звезда советского кинематографа появилась на свет 28 мая 1921 года в городе Вышний Волочёк. Её назвали Аллой, но уже в пять лет она решила, что её будут звать Валентина - мол, это имя больше подходит артистке. Откуда в ребёнке было столько рвения к этой профессии - непонятно. Родители девочки были обычными рабочими, а семья жила бедно.

ФОТО: скриншот видео

В пятом классе Валя заявила, что больше не будет ходить в школу. Она усиленно готовилась к экзаменам, чтобы окончить школу экстерном. Параллельно она писала просьбы в различные театральные школы, чтобы её туда взяли. Никакого ответа она так и не получила. В 1935-м 14-летняя Валентина решилась написать Сталину:

"Разрешите мне стать актрисой, чтобы служить нашему искусству", - последняя строчка письма.

К Караваевой повернулась удача: пришло приглашение на обучение в школу при "Мосфильме". Валя сбежала из дома, оставив родителям только записку.

По прибытии девочку сразу приняли в ряды учащихся, выделили место в общежитии, стипендию, взяли под коллективную опеку. Неизвестно, кто на это повлиял, но сама Валентина верила, что это Сталин.

Караваева попала на курс к известному кинорежиссёру Юлию Райзману. Режиссёра поражали отдача Валентины, её безоговорочный талант и настырность, с которой она бралась за каждое дело.

"Машенька" - это жизнь

ФОТО: скриншот видео

В 1941 году обучение в школе при "Мосфильме" шло к концу. Неожиданно грянула война.

Райзман задумал снять фильм о любви почтовой служащей и шофёра - "Машенька".

Но режиссёр очень долго не мог найти главную героиню, даже думал отложить съёмки. Однако пробы Караваевой покорили всю съёмочную группу, и Райзман тут же взял юную актрису на главную роль.

Съёмки начались в Москве, затем проходили в Алма-Аты. Только тогда, спустя шесть лет после ухода из дома, Валентина решилась впервые написать родителям.

"Единственная, дорогая моя матушка, что-то очень мне тяжело. Некому сказать больше, а сердце рвётся… Мамочка, Машенька для меня - это жизнь. Ну пусть всё, всё будет отнято у меня, но чтоб я стала горячей и хорошей Машенькой", - писала Валя.

Сложно поверить в то, что эти слова окажутся пророческими.

Вне площадки девушка тоже практически не выходила из образа, из-за чего многие считали её странной.

Стоит отметить, что Караваева получила Сталинскую премию в 21 год, став самым молодым её лауреатом. Награды престижней тогда не было. В свою очередь, лента "Машенька" имела невероятный успех.

Шрам

ФОТО: скриншот видео

Всё складывалось как нельзя лучше: талант признан, Юлий Яковлевич позвал в следующую картину - "Небо Москвы". Беспрецедентный случай, когда он работал с актрисой дважды. Валентина, конечно, согласилась. В это же время пришло предложение главной роли в картине о Зое Космодемьянской.