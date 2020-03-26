Вместо "Евровидения" - развод? Илью Прусикина из Little Big бросила жена

Кроме того, поклонники коллектива считают подозрительным то, что пара не появляется на публике вместе и не публикует общих фотографий. Предполагается, что Ирина ушла от Прусикина перед отборочным туром на конкурс "Евровидение".

Певица и видеоблогер Ирина Смелая (псевдоним - Tatarka). В конце 2016 года Ирина выпустила дебютный клип на песню "Altyn", в котором исполнительница танцует на фоне машин в одежде от популярного дизайнера Гоши Рубчинского. За первую неделю видео собрало более трёх миллионов просмотров. Клип снимала продакшн-компания "КликКлак". Режиссер — Эльдар Джарахов, оператор — Алина Пязок. Эта же компания работает с группой Little Big. В 2017 Смелаю выпустила новую песню с мужем.