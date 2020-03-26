"Берегите своих родителей": Ксения Собчак рассказала о диагнозе матери

Популярная журналистка и телеведущая Ксения Собчак сообщила на своей Telegram-странице "Кровавая барыня" диагноз своей матери Людмилы Нарусовой, госпитализированной с подозрением на коронавирус Covid-19.
Анализ Людмилы Борисовной оказался отрицательным. Коронавирус не подтвердился. У женщины диагностирована пневмония.
"Результат теста отрицательный. Диагноз: пневмония. Уфф... Берегите своих родителей! Не выпускайте их никуда!" - написала Ксения в соцсетях.
Собчак также подчеркнула, что людям в возрасте очень сложно объяснить необходимость карантина. Ксения пояснила, что не ездила к матери несколько недель и не пускала сына Платона.
"Я вот вела столько бесед. Но сложно активному человеку объяснить, что надо одному посидеть дома и без Платона. Столько обид было на меня за эти недели..." - отметила журналистка.
Напомним, 25 марта женщина обратилась в одну из больниц за медицинской помощью, а оттуда была перевезена в инфекционную больницу в поселке Коммунарка с подозрением на коронавирус.
Ранее дочь Нарусовой, ведущая и журналистка Ксения Собчак заявляла о том, что в России замалчивается реальная статистика по заболеваемости пневмонией от Covid-19. Такие выводы она сделала, после того, узнала про отношение больниц к людям, возможно, зараженным коронавирусом.