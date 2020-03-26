В Эстонии диагностировали 134 новых случая заражения коронавирусом

С сегодняшнего дня Департамент здоровья Эстонии будет публиковать результаты тестов на основе данных Информационной системы здравоохранения (TIS), поскольку данные в систему поступают на основании направлений. В связи с изменением источника исходных данных и ростом тестирования, сегодня добавилось 134 новых положительных случая по сравнению с лабораторными данными, опубликованными 25 марта. Сейчас в среднем проводится 1000 тестов в день.

"Опубликованные сегодня данные фактически результат за последние два дня. Поэтому и статистика позитивных анализов сделала резкий скачок,

- сказал руководитель кризисного штрафа Департамента здоровья Рагнар Вайкнеметс, по словам которого, переход данных в Информационную систему здравоохранения упростит в дальнейшем сбор данных. - С завтрашнего дня ситуация должна нормализироваться, поскольку данные результатов положительных тестов получим на том же основании, что и сегодня".

Больше всего новых случаев обнаружено в Харьюмаа (59), на Сааремаа (54) и в Тартумаа (10). По возрасту люди 60+ составляют 23% от заразившихся. Распределение по возрастам зараженных еще проверяется, точные данные будут опубликованы позже.