В Эстонии диагностировали 134 новых случая заражения коронавирусом

По состоянию на утро 26 марта, в Эстонии было диагностировано 538 случаев заражения коронавирусом, в общей сложности было проведено 7090 тестов, пишет Rus.Postimees.
С сегодняшнего дня Департамент здоровья Эстонии будет публиковать результаты тестов на основе данных Информационной системы здравоохранения (TIS), поскольку данные в систему поступают на основании направлений. В связи с изменением источника исходных данных и ростом тестирования, сегодня добавилось 134 новых положительных случая по сравнению с лабораторными данными, опубликованными 25 марта. Сейчас в среднем проводится 1000 тестов в день.
"Опубликованные сегодня данные фактически результат за последние два дня. Поэтому и статистика позитивных анализов сделала резкий скачок,
- сказал руководитель кризисного штрафа Департамента здоровья Рагнар Вайкнеметс, по словам которого, переход данных в Информационную систему здравоохранения упростит в дальнейшем сбор данных. - С завтрашнего дня ситуация должна нормализироваться, поскольку данные результатов положительных тестов получим на том же основании, что и сегодня".
Больше всего новых случаев обнаружено в Харьюмаа (59), на Сааремаа (54) и в Тартумаа (10). По возрасту люди 60+ составляют 23% от заразившихся. Распределение по возрастам зараженных еще проверяется, точные данные будут опубликованы позже.
По состоянию на вечер среды, в Эстонии были госпитализированы 29 пацентов, семеро находятся в отделении интенсивной терапии и шестеро — в критическом состоянии. Вчера после полудня умер первый житель Эстонии с Covid-19.