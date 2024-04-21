Правительство примет решение о постепенном отказе от русского языка как второго иностранного в школах

В настоящее время латвийские школьники изучают английский язык в качестве первого иностранного языка с самого начала обучения, а второй иностранный язык начинают изучать с конца начальной школы. Теоретически дети могут изучать французский, немецкий и другие языки в качестве второго иностранного, но на практике чаще всего преподается русский язык, поскольку в школах не хватает учителей других языков.

По данным Министерства образования и науки (МОН), русский язык преподается в качестве второго иностранного почти в половине латвийских школ. В некоторых учебных заведениях альтернативы русскому языку не предлагается.

Изменения, предложенные МОН, предусматривают, что с 2026/2027 учебного года школы должны будут постепенно предлагать ученикам в качестве второго иностранного языка на уровне основного образования один из официальных языков Европейского союза (ЕС) или стран-членов Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), либо иностранный язык, регулируемый межправительственными соглашениями об образовании. Русский язык не входит в число этих языков.