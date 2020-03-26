Находящаяся в Испании Наталья Ветлицкая подозревает у себя Covid-19

Артистка призналась, что почувствовала недомогание неделю назад. Периодически у нее повышалась температура и был кашель. Кашель стал столь сильным, что прошлой ночью она поехала в больницу. Мокрота стала превращаться в пену. Ночь ей пришлось провести в госпитале.

Ветлицкая признала, что власти ввели серьезные меры безопасности. Сейчас у Натальи взяли анализ крови из вены и артерии, а также сделали рентген легких.