Находящаяся в Испании Наталья Ветлицкая подозревает у себя Covid-19

Популярная исполнительница Наталья Ветлицкая на своей странице в Instagram рассказала, что возможно заболела коронавирусом, пока была в Испании.
Артистка призналась, что почувствовала недомогание неделю назад. Периодически у нее повышалась температура и был кашель. Кашель стал столь сильным, что прошлой ночью она поехала в больницу. Мокрота стала превращаться в пену. Ночь ей пришлось провести в госпитале.
Ветлицкая признала, что власти ввели серьезные меры безопасности. Сейчас у Натальи взяли анализ крови из вены и артерии, а также сделали рентген легких.
Напомним, в Испании, по данным за 25 марта, от Covid-19 умерли еще 738 человека, общее число скончавшихся составляет 3434 человека, сообщает агентство AFP со ссылкой на правительство Испании. По состоянию на 25 марта, число летальных исходов в Испании сейчас больше, чем в Китае.