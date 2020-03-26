СМИ: У Льва Лещенко коронавирус

Представители певца пока не подтверждают диагноз. Официального заявления нет.

Канал Super.ru сообщил, что 78-летний артист находится в крайне тяжелом состоянии.

Телеведущая Ксения Собчак на своей Telegram-странице разместила сообщение Владимира Винокура, который опроверг эту новость. Юморист отметил, что он бы знал первым. Журналистка призналась, что удивлена частому диагнозу "двустороннее воспаление легких".

Напомним, что со вчерашнего для Лев Валерьянович находится в отделении интенсивной терапии, сообщает РБК, ссылаясь на концертного директора певца Олега Дмитриева.

"Он в реанимации, "питается" кислородом. Это не экстренный случай, мне объяснили", - сказал Дмитриев в интервью ТАСС.

Представитель артиста подчеркнул что на данный момент отделение реанимации наиболее подходит для таких процедур - там есть современная техника, чистые помещения и в целом "образцовый уход".

Ранее RUS.TVNET уже сообщал, что во вторник, 24 марта, стало известно, что советский и российский исполнитель Лев Лещенко вместе с супругой находится в инфекционной больнице с подозрением на коронавирус.