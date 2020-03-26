Чт, 26.03.2020
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Мода из прошлого: что из того, что носили в 80-е и 90-е, носят и сейчас?

ФОТО: instagram.com/ilariabeatricecasati/

В настоящее время никто не удивится, если вы выйдете на улицу в спортивной одежде. Кроссовки, лосины, толстовки и олимпийки давно превратились в атрибуты повседневного стиля. "Чемпионат" рассказал, как так вышло.  

Всё началось с фитнеса

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В середине прошлого века в обществе стали больше обращать внимание на свою физическую форму. В это время в мире возник интерес к культуризму. Параллельно с силовыми тренировками начала развиваться и аэробика. 

В 70-х к обычным упражнениям была добавлена музыка и танцевальные движения, а в 80-х тренировки начали показывать по телевидению, а также в продажу вышли в записи на кассетах. Среди тех, кто рекламировал аэробику были: Джуди Шеппард Миссет, Шер и Хизер Локлир.

Но, конечно же, главным лицом была актриса Джейн Фонда.

К 1990 году домашний фитнес в целом приобрёл статус культового направления. 

Мода 80-х

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Из-за этого направления в моду вошли яркие лосины, цветные гимнастические костюмы и купальники, ветровки и олимпийки абсолютно разных цветов.

Следом - бум на велосипедки. 

Из-за невероятного повышения интереса к фитнесу брендовые вещи Nike, adidas, Reebok и Puma стали ещё популярнее. В эти вещах уже не только занимались спортом, но и ходили в них вне зала и дома. А зимнее время - время дутой куртки или полноценного лыжного костюма. Цветовые фавориты среди моделей: яркие или же серебристого металлика.

Публичные персоны и звёзды тоже не отставали. 

Например, принцесса Диана, сама того не подозревая, смогла пробудить интерес к фитнес-трендам у многих жителей Британии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В свою очередь, поп-певец Майкл Джексон помог сделать кроссовки Puma, LA Gear и высокие кеды Converse неотъемлемым элементом моды 80-х.

Во что вылилась спортивная мода в 90-х? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Тут уже и появился спорт-шик. Главное - обтягивающие лосины. с чем их только не носили: с массивными кроссовками, майками, под платья и юбки.

В тренде были и кроп-топы, которые показывали живот.

В свою очередь, парни отдавали предпочтение джинсам и мешковатым толстовкам.

Именно в в это время стали невероятно популярны куртки-бомберы. В настоящее время они не только предмет повседневной одежды, но и символ крутых американских подростков из старшей школы. Вы наверняка видели эти образы в фильмах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Не даром говорят, что всё новое — это хорошо забытое старое. Практически всё, что портал перечислил, с новой силой завоёвывает интерес современных покупателей.  Исключением стали только яркие костюмы для аэробики, но, кто знает, вдруг они скоро вернутся?

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