Популярный писатель Борис Акунин заболел коронавирусом

Известный российский писатель, автор популярных детективных романов Борис Акунин (наст. имя - Григорий Чхартишвили) заразился Covid-19. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По словам Акунина он на некоторое время забросил свой блог из-за плохого самочувствия (последняя запись перед сообщением о болезни была 18 марта).
(орфография и пунктуация автора сохранены)
"Я забросил фб, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями. (Спойлер: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем)", - призвал он своих подписчиков.
Фолловеры писателя поддержали его и пожелали скорейшего выздоровления. Среди них был известный кинокритик Антон Долин.
"Гриша, держим кулаки и очень-очень переживаем", - написал он в комментариях.
Год назад Борис Акунин рассказал журналистке Ирине Шихман почему выбрал эмиграцию. Писатель сейчас живет в Лондоне и не планирует возвращаться в Россию.
"Я очень хорошо понимаю, что, видимо, в Москву уже не вернусь. Видимо, Россия вошла в прочный "брежневский застой". Впереди, значит, будет Афганистан, Андропов, Черненко, а я уже на седьмом десятке, поэтому нет. Мой дом теперь тут", - сказал тогда он.
Борис Акунин - популярный русский писатель, японист, литературовед, переводчик и общественный деятель. Также публиковался под литературными псевдонимами Анна Борисова и Анатолий Брусникин. Среди самых популярных романов и повестей автора, в жанре беллетристики, книги из серии "Новый детектив" ("Приключения Эраста Фандорина"), "Провинциальный детектив" ("Приключения сестры Пелагии") и многие другие.