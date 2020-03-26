Популярный писатель Борис Акунин заболел коронавирусом

По словам Акунина он на некоторое время забросил свой блог из-за плохого самочувствия (последняя запись перед сообщением о болезни была 18 марта).

(орфография и пунктуация автора сохранены)

"Я забросил фб, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями. (Спойлер: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем)", - призвал он своих подписчиков.

Фолловеры писателя поддержали его и пожелали скорейшего выздоровления. Среди них был известный кинокритик Антон Долин.

"Гриша, держим кулаки и очень-очень переживаем", - написал он в комментариях.

Год назад Борис Акунин рассказал журналистке Ирине Шихман почему выбрал эмиграцию. Писатель сейчас живет в Лондоне и не планирует возвращаться в Россию.

"Я очень хорошо понимаю, что, видимо, в Москву уже не вернусь. Видимо, Россия вошла в прочный "брежневский застой". Впереди, значит, будет Афганистан, Андропов, Черненко, а я уже на седьмом десятке, поэтому нет. Мой дом теперь тут", - сказал тогда он.