Covid-19 у Лещенко подтверждён официально: он мог заразить других звезд

Ранее в среду, 25 марта, Лещенко был переведен в отделение интенсивной терапии московской больницы в Коммунарке. Он поступил в больницу вместе с женой после заграничной поездки. У народного артиста официально подтвержден коронавирус Covid-19 — эту информацию в пятницу, 27 марта, подтвердил главврач московской больницы Денис Проценко.

Накануне в ту же больницу доставили и 60-летнего Игоря Николаева. Как оказалось, Лещенко еще 13 марта виделся и с Николаевым, и с многими другими представителями шоу-бизнеса на дне рождения сестры знаменитого продюсера Аллы Крутой.

Кроме Лещенко на торжестве присутствовали Николай Басков, Олег Газманов и Владимир Винокур с женами, Ирина Аллегрова, Александр Розенбаум и Александр Буйнов, Лера Кудрявцева, Алсу, Валерий Леонтьев, Александр Серов, Ани Лорак, Александр Ревва, Димаш.

Позже Лещенко также принял участие в записи ток-шоу Андрея Малахова — во время съемок народный артист сидел за одним столом с ведущим, поэтессой Ларисой Рубальской, сатириком Геннадием Хазановым, телеведущей Ангелиной Вовк и певцом Аркадием Укупником.