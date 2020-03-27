Пособия за простой, по предварительным данным, получат 456 тысяч работников

По предварительным данным, пособия по просто могут получить 456 000 работников, общая сумма составит 130 миллионов евро, свидетельствует информация Министерства экономики.
Министерство, со ссылкой на Службу госдоходов сообщает, что критериям на получение пособия по простою соответствуют более 52 тысячи предприятий, на которых в общей сложности работают более 465 000 работников, сообщает LETA.
"Допуская, что при пессимистичном сценарии пособие будет запрошено для всех трудоустроенных, то на поддержку сотрудников в размере 700 евро могут претендовать 20% всех коммерсантов, таким образом ежемесячные выплаты пособия составят 65,1 млн евро", - указывает Минэкономики.
С учетом, что простой может быть в течение двух месяцев, сумма составит 130,2 млн евро.
В пятницу, 27 марта, Служба госдоходов начнет выплачивать пособия за простой работникам предприятий, которые затронули последствия кризиса, связанного с распространением Covid-19. Для того, чтобы работники могли получать пособие по простою, предприятие должно соответствовать ряду критериев.