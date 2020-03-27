"Ждем результатов". Жена Игоря Николаева обратилась к поклонникам

Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова призвала поклонников проявить деликатность и не беспокоить их семью из-за сообщений о госпитализации певца с подозрением на коронавирус. Соответствующее обращение Проскурякова разместила в своем Instagram.
Ранее сообщалось, что 60-летний музыкант был госпитализирован в больницу в Коммунарке, где оказывают помощь пациентам с коронавирусом.
"Дорогие друзья, коллеги и очень неравнодушные СМИ! Пожалуйста, успокойтесь! Перестаньте нам названивать и написывать, дайте возможность отдохнуть, сосредоточиться и всё узнать!
Если вы действительно так переживаете, просто подождите и не дёргайте нас! Отвечать каждому переживающему, а вас ооочень много, сейчас нет сил и времени, и наше внимание сосредоточено на здоровье! Умоляю! Проявите такт и дайте нам возможность выдохнуть и вздохнуть!
Не названивайте Игорю, пожалуйста, ему сейчас нужно отдыхать и не нервничать и ждать результатов анализа! До официального диагноза мы никакой информации никому давать не будем, ни я, ни наш директор, никто из нашей семьи! Спасибо за понимание! Берегите себя!" — написала супруга Николаева.
Как уже сообщалось, коронавирус Covid-19 был официально подтвержден у другой звезды эстрады — Льва Лещенко. Отмечалось, что Лещенко и Николаев недавно виделись.
View this post on Instagram
Дорогие друзья, коллеги и очень неравнодушные СМИ! Пожалуйста, успокойтесь! Перестаньте нам названивать и написывать, дайте возможность отдохнуть, сосредоточиться и всё узнать! Если вы действительно так переживаете, просто подождите и не дёргайте нас! Отвечать каждому переживающему, а вас ооочень много, сейчас нет сил и времени и наше внимание сосредоточено на здоровье! Умоляю! Проявите такт и дайте нам возможность выдохнуть и вздохнуть! Не названивайте Игорю, пожалуйста, ему сейчас нужно отдыхать и не нервничать и ждать результатов анализа! До официального диагноза мы никакой информации никому давать не будем, ни я , ни наш директор никто из нашей семьи! Спасибо за понимание! Берегите себя! с @igor_nikolaev_music