Лидер Rammstein сдал тест на Covid-19. Диагноз не подтвердился

По данным таблоида, музыкант обратился к врачу с высокой температурой. У него диагностировали воспаление легких, тест на коронавирус оказался положительным.

Издание писало, что Линдеманн якобы находится на карантине в отделении интенсивной терапии в одной из больниц Берлина.

Как отмечало местное издание Berliner Zeitung, его состояние уже улучшилось, опасности для жизни нет.