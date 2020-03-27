Сб, 28.03.2020
Если эта ситуация затянется, в ближайшие месяцы мы столкнемся с закрытием СМИ, и я прогнозирую, что мы можем столкнуться также с закрытием больших СМИ. В настоящее время сложилась очень серьезная ситуация. Ивар Аболиньш, председатель Национального совета по электронным СМИ

Лидер Rammstein сдал тест на Covid-19. Диагноз не подтвердился
Дополнено

Тилль Линдеманн

ФОТО: https://www.instagram.com/rammstein.for.ever/

27 марта стало известно, что лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн был госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом писало издание Bild.

По данным таблоида, музыкант обратился к врачу с высокой температурой. У него диагностировали воспаление легких, тест на коронавирус оказался положительным.

Издание писало, что Линдеманн якобы находится на карантине в отделении интенсивной терапии в одной из больниц Берлина.

Как отмечало местное издание Berliner Zeitung, его состояние уже улучшилось, опасности для жизни нет.

Вечером, 27 марта на странице группы в соцсетях появилось сообщение, что музыкант сдал тест на Covid-19 и он оказался отрицательным. Издание Bild опровергло сообщение, которое опубликовало ранее. 

Последние новости

НАВЕРХ