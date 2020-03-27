Лидер Rammstein сдал тест на Covid-19. Диагноз не подтвердился
27 марта стало известно, что лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн был госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом писало издание Bild.
По данным таблоида, музыкант обратился к врачу с высокой температурой. У него диагностировали воспаление легких, тест на коронавирус оказался положительным.
Издание писало, что Линдеманн якобы находится на карантине в отделении интенсивной терапии в одной из больниц Берлина.
Как отмечало местное издание Berliner Zeitung, его состояние уже улучшилось, опасности для жизни нет.
Вечером, 27 марта на странице группы в соцсетях появилось сообщение, что музыкант сдал тест на Covid-19 и он оказался отрицательным. Издание Bild опровергло сообщение, которое опубликовало ранее.