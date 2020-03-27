Пт, 27.03.2020
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Covid-19: на одном мероприятии с Лещенко был пресс-секретарь Путина

Дмитрий Песков

ФОТО: Sputnik/LETA

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что был на дне рождения Аллы Крутой. На этом же мероприятии присутствовал Лев Лещенко, который в настоящее время госпитализирован с подтвержденным коронавирусом Covid-19, сообщает ТАСС.

По словам Пескова, он действительно был на дне рождения сестры Игоря Крутого две недели назад, однако с Лещенко на мероприятии не виделся. Об этом Песков рассказал журналистам в пятницу, 27 марта.

"Да, я туда заезжал. Лещенко не видел. Видимо, он, наверное, уже ушел", — цитирует Пескова ТАСС.

Как сообщалось, 78-летний народный артист РСФСР Лев Лещенко и его супруга Ирина 23 марта в связи с плохим самочувствием добровольно легли на обследование в больницу в Коммунарке, где сейчас находятся пациенты с подозрением на коронавирус. 25 марта певец был помещен в реанимацию для кислородной процедуры. Лещенко 12 марта вернулся с гастролей по Канаде и США. Позже врачи подтвердили у него коронавирус, артист находится в стабильном состоянии.

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