Covid-19: на одном мероприятии с Лещенко был пресс-секретарь Путина

По словам Пескова, он действительно был на дне рождения сестры Игоря Крутого две недели назад, однако с Лещенко на мероприятии не виделся. Об этом Песков рассказал журналистам в пятницу, 27 марта.

Как сообщалось, 78-летний народный артист РСФСР Лев Лещенко и его супруга Ирина 23 марта в связи с плохим самочувствием добровольно легли на обследование в больницу в Коммунарке, где сейчас находятся пациенты с подозрением на коронавирус. 25 марта певец был помещен в реанимацию для кислородной процедуры. Лещенко 12 марта вернулся с гастролей по Канаде и США. Позже врачи подтвердили у него коронавирус, артист находится в стабильном состоянии.