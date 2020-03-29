Самые значимые драгоценности королевы Елизаветы II и истории их происхождения

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Корона Британской империи

Эта роскошная корона была изготовлена в 1937 году для коронации короля Георга VI.

В ней 2868 бриллиантов в серебряной оправе, несколько цветных драгоценных камней более крупного размера, 17 сапфиров, 11 изумрудов и 269 жемчужин.

Украшение известно как корона Британской империи и сейчас является собственностью королевы Елизаветы II.

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Рубины из Мьянмы (Бирмы)

Бирманская рубиновая тиара была выполнена по особому личному заказу Елизаветы II в 1973 году -

ее украшают 96 бриллиантов, а также рубины, подаренные королеве на свадьбу делегацией из Бирмы - современной Мьянмы (собственно, это и объясняет такое необычное название).

Тиара изображает венок алых роз, которые являются одним из символов Англии.

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Тиара русской императрицы и ожерелье королевы Виктории

Украшенная бриллиантами и жемчужинами корона раньше принадлежала жене русского князя Владимира, который в 1874 году заказал ее в качестве свадебного подарка для своей невесты, а затем жены, великой княгини Марии Павловны.

Тиара состоит из 15 бриллиантовых колец, в центре каждого из которых находится подвеска из крупной каплевидной жемчужины.

После смерти Марии Павловны украшение перешло по наследству к ее дочери, великой княжне Елене Владимировне, которой - вынужденной после падения монархии жить вдали от родины - деньги нужны были больше, чем семейные реликвии, и в 1921 году она продала тиару королеве Марии Текской за 28 тысяч фунтов стерлингов.

Спустя три года ювелиры Garrard & Co сделали так, чтобы жемчужины можно было менять на висячие изумруды.

Корлева Мария завещала Владимирскую тиару своей внучке, королеве Елизавете II, которой она и принадлежит сегодня.

Серьги и ожерелье - драгоценности, в свое время подаренные королеве Виктории, а брошь с жемчужиной в форме капли - свадебный подарок самой королеве Марии.

ФОТО: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

ФОТО: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

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ФОТО: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

Свадебная тиара

Эта тиара украшала голову королевы Елизаветы II в день ее свадьбы в 1947 году, когда она сказала "Да!" принцу Филиппу.

Украшение, изготовленное из принадлежавших королю Георгу III бриллиантов, относится к франж-тиарам, зубцы которых напоминают бахрому.

Первой ее обладательницей была юная королева Виктория.

ФОТО: AP/Reuters/ScanPix

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ФОТО: AP/Reuters/ScanPix

Комплект сапфиров и бриллиантов викторианской эпохи - подарок отца

Королевское ожерелье с сапфирами и бриллиантами было изготовлено в 1850 году.

Лилибет (так нынешнюю королеву Великобритании Елизавету II называли близкие члены семьи) это украшение подарил ее отец, король Георг VI.

В такое, как оно выглядит сейчас, ожерелье было переделано в 1963 году.

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ФОТО: AP/Reuters/ScanPix

Государственная диадема

Созданная фирмой Rundell, Bridge & Coта бриллиантовая корона была подарена в 1820 году королю Георгу IV, дедушке королевы Елизаветы II.

Она состоит из 1333 бриллиантов, в числе которых в центре переднего креста - бледно-желтый в четыре карата.

Красота эта известна как главная государственная корона и надевается на мероприятия, в которых принимает участие государственный парламент.

AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

ФОТО: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

Брошь "Цветочная корзина"

Прекрасная булавка, сделанная в виде корзины, полной цветов, - подарок Елизавете от ее родителей, когда в 1948 году родился принц Чарльз.

AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

ФОТО: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

Рубиновое ожерелье - символ любви

Автор этого ожерелья - принц Альберт. Он подарил его своей возлюбленной королеве Виктории. Елизавета II же унаследовала данное украшение от своей мамы после ее смерти.

AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

ФОТО: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

Любовная брошь

В день свадьбы своего внука принца Уильяма и Кейт Миддлтон королева решила приколоть к наряду особую брошь в виде узелка (или банта), известного как символ любовного обещания. Весьма символично.Стоит отметить, что

в коллекции королевы есть несколько бриллиантовых брошей, выполненных в форме банта, но эта - самая крупная из них, да еще и со смыслом.

От других "бантов" этот отличается тем, что его концы не закреплены жестко, а могут двигаться. Украшение досталась Елизавете по наследству от королевы Мэри в 1953 году.