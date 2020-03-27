Ивлеева случайно попала в прямой эфир к Джареду Лето в Instagram

Известная российская телеведущая и Instagram-блогер случайно попала в прямой эфир к знаменитому американскому артисту Джареду Лето, когда тот вел трансляцию в соцсети и общался с подписчиками.
Ивлеева почти не владеет английским, но несмотря на языковой барьер, знаменитостям удалось пообщаться — девушка отвечала на вопросы Джареда, рассказав, что она находится в Москве и сидит дома. Анастасия поделилась, что она и её подписчики в шоке от происходящего.
"Английский язык покинул(а) чат", — прокомментировала Анастасия Ивлеева свою беседу с Джаредом.
По итогам беседы Джаред даже попросился в ее шоу. Прощаясь, Настя попросила Джареда дать ей "пять", а потом они сделали совместное селфи и поблагодарили друг друга.